Madrid se queda sin citas para vacunas contra la viruela del mono mientras Ayuso pide medidas al Gobierno

A la par que Isabel Díaz Ayuso pide al Gobierno reforzar los controles en frontera y en la aduana del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas para controlar la viruela del mono (MPOX), la Comunidad de Madrid no ofrece citas para inocularse, la mayor medida de protección, tal y como indica el Ministerio de Sanidad.

Ayuso indicaba este miércoles que la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, había solicitado prevenir para "no volver a situaciones pasadas", en referencia al Covid-19. "Prevenir en aquellos lugares de origen y en aquellos lugares de tránsito donde se pudiera trasladar el virus a una región como Madrid, con mayor densidad de población", señalaba.

"Si el Gobierno otra vez se quedará de brazos cruzados, no sabemos si en el futuro esto puede volver a estallar", explicaba Ayuso, quien ha garantizado que la Comunidad de Madrid "está encima y poniendo todos los recursos disponibles, multiplicando los efectivos hasta la fecha y siguiendo los protocolos de actuación, junto con la vacunación". Sin embargo, acceder a la web en la que se solicitan las citas en la Comunidad de Madrid es imposible. Si bien es cierto que durante este miércoles y jueves se podían solicitar multitud de citas en la web, incluso disponibles para este viernes, para el centro de vacunación de la calle General Oráa, 15, este viernes es imposible pedir una cita.

Aquellos que intentan entrar en el sistema de citación y solicitan inocularse la dosis destinada a la viruela del mono se encuentran con un mensaje idéntico al que ocurría cuando costaba encontrar citas para vacunarse contra el covid: "No hay disponibilidad de cita para el servicio, vuelva a intentarlo en los próximos días".

Mensaje que aparece en la web de vacunación de la Comunidad de Madrid cuando se solicita una vacuna contra la viruela del mono.

La consejera de Sanidad decía que Madrid "está preparada y vigilante"

Este mismo jueves, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, indicaba que, en ese momento, la posible llegada de esta nueva variante a la Comunidad de Madrid podía producirse por la entrada en España de personas contagiadas procedentes del continente africano o que hayan tenido contacto estrecho con casos infectados por la variante detectada en el brote de MPOX en África.

Dicho esto, indicaba que la Sanidad pública madrileña "está preparada y está extremando la vigilancia para detectar precozmente, como hasta ahora, los casos de MPOX, por si se produjese una modificación en el perfil epidemiológico de la enfermedad con el fin de actuar de forma inmediata".

"Desde 2022, año en que se detectó el primer brote de MPOX (antes conocido como viruela del mono), en la Comunidad de Madrid seguimos vacunando a los ciudadanos que cumplen los criterios de indicación de esta medida de prevención", recordaba.

La vacuna, que se ha demostrado eficaz como medida de control de brotes de mpox está indicada fundamentalmente para personas que practican relaciones íntimas de alto riesgo (múltiples parejas) y para los contactos estrechos con personas que hayan contraído la enfermedad, ha añadido.

"Dicho esto, cualquier persona que tenga síntomas y sospeche haber contraído el virus MPOX, con independencia de la variante, por haber tenido contacto estrecho con alguna persona afectada por el virus, puede dirigirse a cualquiera de los servicios de urgencias de los hospitales públicos de Madrid", explicaba al respecto.

Sanidad lanza la primera recomendación: vacunas y acordarse de la de refuerzo

El Ministerio de Sanidad ha publicado las primeras recomendaciones ante la emergencia internacional por el nuevo brote de la viruela del mono.

"Ante la emergencia sanitaria declarada por MPOX, recordamos: La vacunación sigue siendo una de las herramientas más efectivas para frenar la epidemia", indican desde el departamento de Mónica García.

"Si ya te has puesto la primera dosis, no olvides completar tu pauta. La segunda dosis es fundamental para garantizar la máxima protección", explican a la vez que comparten un enlace con los centros en los que pedir cita en cada comunidad autónoma que están disponibles.

La Consejería de Sanidad explica a El HuffPost que se puede solicitar cita de vacunación en el Centro Sandoval como centro de referencia especializada en ITS, que depende del Hospital Clínico. No obstante, pedir esta cita no se puede hacer por la web de vacunación de la Comunidad de Madrid aunque desde el mismo departamento insisten y remarcan que existen dosis y citas disponibles al respecto. No obstante, explican que toda la información está disponible en este enlace.