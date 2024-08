Marcos de Quinto, ex de Ciudadanos, propaga un bulo antivacunas sobre la viruela del mono

El Ministerio de Sanidad se reunirá este lunes con un grupo técnico para poner en común y discutir las actuaciones que se deriven de la emergencia sanitaria internacional por el brote de mpox -anteriormente conocido como viruela del mono- en África. Una situación excepcional ante el gran número de casos en España.

Sin embargo, hay quienes aprovechan la situación para verter bulos sobre la situación epidemiológica como el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto, que no ha dudaod en compartir un bulo antivacunas.

"Un neumólogo aleman asegura que lo que nos venden como “la viruela del mono” no es más que el Herpes Zóster, uno de los más frecuentes efectos secundarios de las vacunas ARNm que nos obligaron a meternos con el Covid. De nuevo la corrupta OMS haciendo el juego a las farmacéuticas. No aprendemos", ha publicado en las redes sociales el ex de Coca-Cola y que estaba llamado a ser el ministro de Economía si Albert Rivera hubiera accedido al poder.

Pese a haber limitado a que los usuarios de X le respondan el tuit, algo muy habitual entre quienes difunden bulos, ha recibido numerosas críticas desminiendo sus afirmaciones.

En 2024 hasta el día 8 de agosto se han notificado a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) un total de 264 casos de mpox, la mayoría de los casos en hombres con una mediana de edad de 37 años y nacidos en España.

En el último mes, se notificaron casos en 9 comunidades autónomas: Comunidad de Madrid (116 casos), Andalucía (67), Cataluña (22), Baleares (10), Comunidad Valenciana (11), Galicia (6), Castilla la Mancha (6), País Vasco (5), Castilla y León (3), Canarias (3), Extremadura (1) y Murcia (1).

El Ministerio también ha recordado que la vacunación en España se inició en junio de 2022 y las indicaciones actualmente son para grupos de riesgo: personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo, especialmente pero no exclusivamente GBHSH (gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres) y personas con riesgo ocupacional como personal sanitario en consultas especializadas en atención de ITS/VIH que atienden a personas con prácticas de alto riesgo y personal de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con virus monkeypox o personal que se encarga de la desinfección de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo, siempre que no se pueda garantizar el uso adecuado de elementos de protección individual. Además, de los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad.

La OMS ha decretado la emergencia de salud pública de preocupación internacional, su nivel de alerta más alto, por el brote de mpox en África, surgido en República Democrática del Congo (RDC) y causado por una nueva cepa más grave y letal. El número de casos en lo que va de año ha superado el total del año pasado, con más de 14.000 diagnósticos y 524 muertes.