Más preocupación que okupación: los españoles son de los más preocupados de Europa pese a la insignificancia de casos

"Yo no me puedo permitir una alarma de las de la tele, así que fui a un chino y compré una que va a pilas. Son dos imanes, uno va al marco y otro a la puerta, cuando se separa pita que da gusto", explica María, que a sus 72 años asegura estar "preocupada" por si un ladrón o un okupa intenta acceder a su casa: "Con esto me quedo más tranquila, si entra alguien cuando no estoy siempre hay vecinos y si estoy en casa llamo a la Policía".

"Salgo poco de casa porque no me dejan mis piernas, pero anda que no hay casos de gente que baja a por el pan y se encuentra que vuelve y hay un jeta que se ha metido a vivir ahí. Luego a ver cómo los sacas, con lo que se tarda. No se puede hacer nada", explica.

María es una de las tres millones de personas en España que, de mayor o menor medida, han instalado algún tipo de dispositivo de alarmas que alerten de que alguien ha entrado en casa. El observatorio sectorial DBK de Informa estimaba en un estudio de abril que el número de alarmas instaladas en España finalizó el ejercicio 2023 con una cifra de alrededor de 3,1 millones, lo que supuso un aumento del 5,1% respecto al año anterior, en el que la variación fue del 3%. En torno a un 62% de las alarmas corresponden a clientes residenciales y un 38% para clientes profesionales.

Por regiones, Madrid y Cataluña concentran la mayor parte del parque de conexiones activas, al agrupar en 2023 el 26% y 23% del total, respectivamente. A continuación, Andalucía reunió en ese año el 19% del parque, seguida de País Vasco (12%) y Comunidad Valenciana (12%).

No es casualidad. Una encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) de 2021 explicaba que dado que el robo en viviendas es una de las formas de crimen más comunes y de la que más modula la percepción de la seguridad hace encaminarse a este tipo de medidas.

En España, el nivel de robos en viviendas se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea. De hecho, muy lejos de otros países que se perciben como más seguros. Según los datos del informe, España tiene una menor incidencia de robos en comparación con Dinamarca, Países Bajos y Suecia, donde los índices de robos son considerablemente más altos y lideran el ránking. Mientras que en Dinamarca han robado al 6%, en España se reduce al 2%

No obstante, el nivel de percepción del riesgo cambia. España es el segundo país con esa percepción del riesgo en el 42% de la población, muy cerca de Chipre con el 45%.

¿Y la okupación?

Uno de los fenómenos que dispara la 'alarmamanía' es el de la okupación. Acostumbrados a verlo en diferentes magazines de televisión, se ha convertido poco a poco en un caballo de troya que se ha ido introduciendo en la política, hasta el punto de que hay partidos que han presentado medidas para hacerle frente a pesar de que se juega con cifras algo maquilladas y que hacen muy complicado conocer el número real de okupaciones.

2023 cerró con 15.289 denuncias por okupación ilegal en España, según los últimos datos actualizados que ha facilitado el Ministerio del Interior. No obstante, en este tipo de delitos no se discrimina entre los dos tipos penales que conforman la ocupación ilegal: el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble. Y llevan años bajando. En 2022 la bajada fue del 3,2% y en 2023 del 8,8%. 2024 sigue la tendencia a la baja, aunque los datos definitivos no estarán disponibles hasta bien entrado el 2025.

El Ministerio de Transportes estima que el parque de viviendas en España tiene 26 millones de inmuebles, según sus cálculos para 2021. Si nos vamos al número de denuncias ese año, 16.726, se trata del 0,06% del parque de inmuebles, los 2.700 juicios de ese año son tan solo el 0,01% del total de las viviendas que hay en España.