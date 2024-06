Milei vuelve a España en un día plagado de actos relacionados con Ayuso y entre insultos al Gobierno

Javier Milei, presidente de Argentina, regresa este viernes a España en su segunda visita desde que llegó al cargo para recibir una medalla de la Comunidad de Madrid y recoger un galardón del Instituto Juan de Mariana. Además, ha solicitado una audiencia con Felipe VI en Zarzuela que ha sido denegada.

El plato fuerte de la visita de Milei será el encuentro que mantendrá en la Real Casa de Correos, donde la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Se trata de un reconocimiento común para los dirigentes extranjeros en sus visitas a la región. El último en recibirla fue Daniel Noboa, presidente de Ecuador, el pasado mes de noviembre.

Cabe recordar que el decreto fue modificado en abril para simplificar los galardones que entrega la Comunidad de Madrid y que, hasta entonces, era necesario realizar un viaje oficial para poder recibir esa medalla y ahora se circunscribe únicamente a la región.

La condecoración se produce, además, en medio del choque diplomático que el mandatario latinoamericano tiene abierto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Palacio de La Moncloa tras acusar a su esposa, Begoña Gómez, de "corrupta" y las palabras previas del titular de Transportes Óscar Puente insinuando que consumía drogas.

Por ello, la Casa Rosada ha tratado de revestir de institucionalidad la medalla a la vez que se ha descartado ningún encuentro ni con el presidente del Gobierno o alguno de sus ministros o con Felipe VI, quien le ha negado una audiencia.

El motivo inicial por el que Milei viaja a España es para recoger un galardón del Instituto Juan de Mariana. El organismo, fundado en 2005 y con un propósito ultraliberal, celebra una gala anual llamada "cena de la libertad" en el que han premiado desde 2007 a hombres por su "defensa ejemplar de las ideas de la libertad” como Federico Jiménez Losantos o Mario Vargas Llosa.

Entre su ejecutiva se encuentran Manuel Llamas, que fue viceconsejero en la Comunidad de Madrid, Diego Sánchez de la Cruz, con un libro hablando del liberalismo en Madrid y Eduardo Fernández Luiña, vinculado a FAES, la fundación de Vox Disenso y el programa de Federico Jiménez Losantos. Además, buena parte del equipo del Instituto Juan de Mariana participa en el programa de EsRadio.

Pese a no reunirse con el Gobierno o la Casa Real, el Ejecutivo ha autorizado que el dirigente latinoamericano pueda aterrizar en la base militar de Torrejón de Ardoz. Desde ahí partirá en viaje oficial a Alemania y la República Checa donde sí mantendrá encuentros oficiales con los primeros ministros. En España tan solo se reunirá de manera institucional con Isabel Díaz Ayuso.

Este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Ayuso ya dejaba abierta la puerta a que Milei visitara la Puerta del Sol. "Es bienvenido y cuando tengamos opciones le recibiremos", indicaba antes de que el portavoz del Gobierno argentino, Manuel Adorni, confirmara la visita. Un gesto que ha sorprendido en el PP, según indican fuentes consultadas, y que en Génova circunscriben solo a una decisión de la Comunidad de Madrid.

"Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido él sí, por amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina. Yo, si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa", indicaba Ayuso este jueves en la sesión de control a su Gobierno en la Asamblea de Madrid.

"Tenemos delante a un gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares, que permiten que se insulte constantemente a España y al Rey y ustedes se callan, con socios del gobierno y medio gobierno insultando al Rey de todos, al rey de todos los españoles", añadía al respecto la líder madrileña mientras la oposición le afeaba el reconocimiento.

El PSOE pide a Ayuso que tenga "respeto institucional"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dudado este jueves de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se vaya a reunir con el presidente argentino, Javier Milei, por "un amor intenso por el pueblo de Argentina" y se ha mostrado convencido de que "lo hace por jorobar".

Así lo ha dicho López en los pasillos del Congreso al ser preguntado por el encuentro que mantendrá este viernes la presidenta madrileña con el mandatario argentino, a quien le entregará la medalla internacional de la Comunidad de Madrid.

El portavoz socialista ha advertido de que el pueblo de Madrid no se merece "gobernar por jorobar" y ha lamentado que "es lo que tiene desde hace tiempo".

Para la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, el encuentro de Díaz Ayuso con Milei constituye "una deslealtad institucional bastante interesante".

"Es a esto a lo que se dedica la señora Ayuso. Nada nuevo bajo el sol viniendo de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha criticado García.

La reunión se producirá durante la nueva visita que realizará a España el gobernante argentino, esta vez para recibir el Premio Juan de Mairena, en un contexto de tensión diplomática y personal entre Milei y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su anterior viaje a España a finales de mayo para participar en el encuentro anual de Vox en Madrid, Milei llamó "corrupta" a la esposa del presidente del gobierno, lo que provocó la retirada de la embajadora española en Argentina.