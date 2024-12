Miriam Nogueras: "No creo que la carpeta de los Presupuestos llegue a estar en la mesa de Junts"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha dicho este miércoles que no cree que se vayan a negociar los Presupuestos Generales del Estado y ha desvelado que el Gobierno no se ha puesto en contacto con su formación para hablar sobre ellos. "No creo que esa carpeta llegue a estar en la mesa de Junts", ha señalado Nogueras en una entrevista en RNE.

Ha asegurado además que ve "muy difícil" que haya presupuestos con el apoyo de su formación porque no se pueden "sentar hablar" de unas nuevas cuentas "hasta que no se pague lo que se debe a los catalanes". Nogueras ha incidido en que lo ve "complicado", entre otras cosas porque el Gobierno no se ha puesto en contacto todavía con ellos.

"El Gobierno tiene que hacer muchas cosas que no ha hecho", ha indicado la dirigente de Junts, antes de reiterar que no cree que se vayan a negociar los presupuestos. "Lo veo complicado, es una sensación", ha apostillado.

A la pregunta de si cree que el Gobierno está pensando en prorrogar los presupuestos, la portavoz de Junts ha comentado que cree que esa es la "estrategia" del Ejecutivo. "La otra opción la veo muy complicada porque nosotros hemos dicho ya, desde hace muchos meses, que si no se pagan los presupuestos que no se han ejecutado, que son todos los anteriores, nosotros no nos podemos sentar a negociar unos presupuestos nuevos", ha señalado.