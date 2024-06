Mónica García pide que la reforma de la financiación garantice que no "haya ciudadanos de segunda"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que la reforma de la financiación autonómica debe garantizar la "equidad" y preservar que "no hay ciudadanos de primera y de segunda". Por tanto, ha remarcado que el debate para cambiar el modelo debe ser "colectivo" entre todas las comunidades autónomas.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha manifestado que el cambio del modelo de financiación autonómica es un asunto que está "enquistado" desde hace tiempo y que, sobre la opción de que haya un tratamiento singular a Cataluña, hay que esperar a ver qué propuesta se pone encima de la mesa.

García ha afirmado que es "firme defensora" de la "descentralización y de las transferencias (de competencias)", por lo que un cambio en la financiación autonómica debe conllevar una reflexión "conjunta" entre las autonomías para ver cómo es la asignación de recursos en función de las "diferentes realidades" territoriales.

"Siempre poniendo en el centro a los ciudadanos, poniendo en el centro la justicia social, poniendo en el centro la equidad y la igualdad de oportunidades. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, que no haya ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y que no haya un reparto que no sea equitativo de las competencias del Estado", ha apostillado la titular de Sanidad.

Respecto a la gobernabilidad en Cataluña, ha manifestado que la ciudadanía habló claro en las últimas elecciones autonómicas al apostar por una "nueva era". Por tanto, ha asegurado que el candidato socialista Salvador Illa debería ser el próximo presidente de la Generalitat.

Mientras, García se ha mostrado a favor de la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentar medidas orientadas a "mejorar" la rendición de cuentas y la transparencia de los medios de comunicación para actuar contra los bulos, dentro del paquete de medidas sobre regeneración democrática.

De esta forma, ha destacado que existe una "preocupación por los bulos" y las "fake news", que vulneran el derecho constitucional a tener una información veraz y es un "ataque soterrado" a la democracia.

De esta forma, ha apoyado poner encima de la mesa medidas ante los "pseudomedios" que difunden "grandes mentiras" dirigidas sobre todo a los "políticos progresistas".

"Tenemos que ponerle un freno y tenemos que decir hasta aquí hemos llegado porque, insisto, lo que está en juego es el derecho de la democracia" ha ahondado, para acusar a la derecha de utilizar la "herramienta" desinformación como forma de participación política. "Tenemos que poner las cartas encima de la mesa y que las cartas sean limpias", ha zanjado.

Por otro lado, ha reconocido que tiene poca confianza en que el PP se avenga a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a tenor de su actitud durante los últimos cinco años.