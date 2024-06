Pablo Iglesias hizo un Bizum por error a Andrea Levy y la respuesta de ella fue brutal

El exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, es el protagonista de esta semana de "Prohibido hablar de política", el espacio para El HuffPost presentado por David Andújar.

Iglesias sorprendió a todo el mundo hace unas semanas al anunciar que iba a abrir un bar, Taberna Garibaldi, en pleno corazón del barrio madrileño de Lavapiés. Y como nosotros somos fans declarados del cerveceo, hemos aprovechado esta excusa para acercanos hasta el local y tomarnos una 'rubia' (o varias) con él.

En la charla con Andújar, Iglesias no duda en señalar que para él ha sido una "puta mierda" haber estado en política durante estos últimos años y que nunca volvería a la "primera línea". "Yo era súper feliz en la facultad, me pagaban por cagarme en los fachas en las tertulias de televisión. Me metí en una cosa que fue importante para el país, pero que a mí en muchos aspectos me jodió la vida. Me alegro de haberlo vivido, pero ahora no me metería en algo así", ha admitido sin titubeos.

Tras sus años en el Congreso y en el Gobierno, Iglesias asegura mantener buena relación con dirigentes del PP como José Manuel García-Margallo, Esteban González Pons o la mismísima Andrea Levy, a quien un día por error le hizo un bizum de 300 euros.

"Un día tuve que enviar un bizum a un amiga de un amigo que tiene un nombre muy y, sin querer, se lo envié a Andrea. Ella lo vio y al momento me escribió un whatsapp para decirme: 'Si piensas que me vas a sobornar con esta mierda...'".

Ambos se plantearon en su momento contar públicamente esta anécdota, aunque finalmente lo mantuvieron en secreto hasta ahora.

Iglesias tiene muy buenas palabras hacia Levy y admite que fue una "cagada" por su parte el día que le ofreció su despacho para intimar con otro diputado de Podemos desde la tribunal del Congreso. "Se lo volvería a ofrecer, pero no desde la tribuna", ha admitido.

Puedes ver la entrevista completa de David Andújar a Pablo Iglesias a continuación: