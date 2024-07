Page carga contra Sánchez por el cupo catalán pactado con ERC: "Es inasumible. Hasta aquí"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha cargado contra el preacuerdo de investidura entre el PSC y ERC para hacer president de la Generalitat a Salvador Illa y que incluye un cupo catalán que rompe la caja común de financiación de las comunidades autónomas.

"No estaba entre mis previsiones acabar el mes de julio con una comparecencia fijando posición en algo que nos afecta como región y como país", indicaba asegurando que lo hacía de manera "muy personal" asegurando ser "una persona agradecida a la universalización" de los "saltos sin parangón" de las últimas décadas que han permitido "ofrecer a los españoles una hermosa flor, y no solo las espinas" mientras mostraba una rosa que tenía en el atril en referencia a las políticas del PSOE.

"Tengan en cuenta que no puedo fijar posición sobre ningún documento firmado por el PSOE que no conozco. Hasta ahora solo he visto borradores y un comunicado muy genérico que se lo puede llevar el viento de cualquier cambio de opinión pasado mañana", indicaba en referencia a Pedro Sánchez.

"Confío hoy todavía en que no pueda prosperar. Lo que yo le he escuchado a ERC es el planteamiento menos de izquierdas que he visto desde que tengo uso de razón. Es el egoísmo en persona. Lo que buscan antes de la igualdad de las personas es la independencia. El problema está en quién deja de lado su posición y compromiso político", señalaba responsabilizando al PSOE de asumir ese planteamiento y explicando que "lo mejor que le puede pasar a Cataluña es que el president de la Generalitat sea Salvador Illa", pero no a costa de que lo tengan que pagar "el resto de los territorios".

De esta forma, ha responsabilizado al PSOE de que las autonomías del PSOE tengan que asumir el coste de esa investidura y que tengan que "defender en la calle lo que es indefendible".

"A partir de hoy redoblarán los esfuerzos por hacer en las redes sociales para decir que soy facha, que soy de derechas. Algunos nos hemos dedicado toda la vida a ganar a la derecha con contundencia. Yo estoy orgulloso de ser el de siempre. Algunos de mucho poder dirán que soy el de siempre, que siempre están los de siempre: Lambán, Page... No tengo habilidad ninguna para cambiar permanentemente de opinión. Si piensan que me ofenden se están equivocando", explicaba respondiendo a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que aseguraba que las críticas a ese acuerdo las hacen "los de siempre".

"Seguramente se va a deslizar que lo importante es que voten los militantes de ERC y luego vendrán los matices y la letra pequeña. Aquello que se oye como rumor a mí no me vincula. Lo que me combate es que mi proyecto y mi partido se plantee siquiera esta operación de ataque contra la igualdad. El independentismo está para romper a España. El PSOE para romper la desigualdad. Lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es promover la desigualdad. Para mí este episodio no deja de ser una serie continuada de la misma película. La gente no quiere comparar una cosa con otra, pero desde los indultos, desde la reforma del código penal y desde la amnistía en contra de lo prometido a la ciudadanía, se puede llegar a esto. Los guionistas son los mismos: los independentistas", argumentaba cargando contra el "egoísmo y desprecio a otros territorios" de lo planteado por ERC que afecta "al bolsillo de la gente".

"La riqueza nacional es nacional. Es de todos. Es como un recipiente de agua, no se le pueden poner compartimentos. Los impuestos lo pagan los ciudadanos y las empresas, no los comunidades, los ayuntamientos o la Generalitat. La gente no lo está haciendo como ejercicio de solidaridad, sino porque es obligatorio para sostener nuestros servicios y nuestro estado del bienestar. No entiendo que se pueda parcelar y echar la cuenta comunidad a comunidad", explicaba poniendo como ejemplo que es indefendible que un ciudadano de Pedralbes pague más impuestos pero reciba mayores servicios que uno del barrio del Raval que es más pobre.

En este punto, se ha preguntado la razón por la cual la izquierda siempre defiende que paguen más los que más tienen y ahora "no valga también para los territorios".

"¿Por qué abrimos la puerta a que una comunidad diga que tiene que recibir lo mismo que aporta? Es obsceno y bochornoso este planteamiento", ha agregado, apuntando que la "seña de identidad" de la izquierda ha sido "abanderar la progresividad de los impuestos". "Botín no tiene que recibir lo que paga", ha dicho como ejemplo gráfico.

"¿Vamos a pasar de la mentira de que España lleva robando mucho tiempo a que la caja la gestionen ellos? Vamos, ni los hombres de negro de la Unión Europea", agregaba.

"Estoy convencido de que mi partido no va a acabar avalando esto. Como presidente no me representa ese documento y no me vinculan. No podemos ser los que paguemos una investidura. Como socialista tampoco me representa nada más que lo aprobado en los congresos y lo prometido a la ciudadanía en los programas electorales que es lo contrario a lo anunciado por ERC", anunciaba en contra del cupo catalán.

"Puigdemont vendrá y dirá 'ya estoy aquí'. Si les puedo decir que hasta aquí. Este planteamiento no va a salir adelante. Será una patada al puzle constitucional que tendremos que reconstruir. Espero que mi partido no lo tolere", concluía.