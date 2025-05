Sánchez reitera que el apagón no se debió a un exceso de renovables: "El futuro energético de España será verde o no será"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha repetido este miércoles en el Congreso de los Diputados que el apagón masivo sufrido el pasado 28 de abril en toda la Península Ibérica no fue motivado por un exceso de energía renovable y ha criticado el apoyo de la oposición a la energía nuclear. "El futuro energético en España será verde o no será", ha dicho.

En una comparecencia a petición propia para informar sobre la caída del suministro eléctrico y sobre el plan que permitirá a España llegar este año a un gasto en defensa del 2 % del PIB, el jefe del Ejecutivo no ha podido todavía aclarar las causas del apagón y se ha limitado a hablar de una "concatenación de anomalías" que desestabilizó el sistema. "Primero se registró una perturbación en el sur de España y pocos segundos después se dieron otras dos más, en la zona suroeste. El sistema logró superar estos dos primeras perturbaciones, pero no pudo contener la tercera", ha explicado.

Pese a la caída masiva, Sánchez ha subrayado que la recuperación del sistema eléctrico se hizo en muy pocas horas y que hubo normalidad en lugares vulnerables como hospitales o colegios y en la calle. "En las series de Netflix nos habían dicho que bastaba un apagón para que hubiera vandalismo y caos. En España ocurrió lo contrario. Los españoles mostraron lo mejor de sí mismos durante las horas de la caída del suministro eléctrico. En nuestras calles se mantuvo un clima de seguridad y confianza. De hecho, el número de delitos reportados el lunes, martes y miércoles de esa semana fue un 50% inferior con respecto a los tres primeros días de la semana pasada. Pocas sociedades hubieran respondido mejor que nosotros. España es un país extraordinario", ha dicho. Además, Sánchez ha cuantificado que las compras cayeron en 415 millones de euros por culpa del apagón, pero tres cuartas partes se recuperaron en los días posteriores con un repunte del consumo.

Pese al apagón, Sánchez ha repetido que el sistema eléctrico español es "garantista" y "fuerte", como así demostró "la rápida recuperación del suministro". "Aún así, lo que nos dicen los expertos es que el riesgo cero no existe, que los sistemas fallan y que nuestra prioridad es averiguar qué sucedió y poder plantear las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. El Gobierno sabe que los ciudadanos quieren saber qué sucedió. El Gobierno, también. Por eso se está trabajando con prudencia, rigor, transparencia y colaboración con empresas energéticas y operadores. Todo lo que descubramos se va a hacer público, con absoluta transparencia", ha dicho.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha subrayado que hay que analizar hasta 756 millones de datos, "que son los valores que generaron las 4.200 plantas del sistema entre las 12.15h. y las 12.35h. del 28 de abril". "No vamos a cerrar ningún debate en falso, no vamos a precipitarnos en las conclusiones. No vamos a trabajar en conclusiones superficiales o incluso interesadas, como estamos viendo en grupos de interés en los medios de comunicación. En cada crisis hay un aprendizaje valioso", ha señalado.

Lo que sí ha avanzado de nuevo Sánchez es que la culpa no fue por un exceso de renovables, una energía que está siendo ahora atacada por la "agenda ideológica" de algunos partidos y por los "intereses" de algunas empresas energéticas con "propietarios ultrarricos" que tienen propiedad en las centrales nucleares. "Pido a los ciudadanos que desconfíen de los que dicen que esto va de renovables o nucleares, porque no es así. A día de hoy, no hay ninguna evidencia que diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de nucleares en España. El lunes 28 de abril, nuestro sistema estaba operando con niveles de renovables inferiores a muchos días anteriores. Vincular este apagón al debate de las nucleares es irresponsable y una gigantesca manipulación", ha señalado Sánchez.

De hecho, el presidente del Gobierno ha dicho que la energía nuclear "ha demostrado no ser una solución efectiva" ante este tipo de incidentes. "Las centrales nucleares tuvieron que pararse durante el apagón. Antes de las 12.33h, la nuclear aportaba al sistema 3.000 megavatios. Tras el incidente, cayó a cero para evitar el sobrecalentamiento de las nucleares. Y las centrales tampoco ayudaron a recuperar el suministro", ha dicho.

Sobre el cierre de las centrales que todavía están activas en España, Sánchez ha dicho que "las grandes empresas energéticas" todavía no han pedido una prórroga del calendario. Pero ha advertido de que el Gobierno sólo lo aceptará si se garantiza la seguridad de los ciudadanos, si no es a costa del bolsillo del contribuyente y siempre que garantice el suministro eléctrico. "Pero estamos lejos de que estos tres requisitos se cumplan", ha advertido.

Es más, Sánchez ha insistido en que la energía nuclear es "menos competitiva" que las energías renovables."En la actualidad no hay un sólo estudio que diga que las nucleares son imprescindibles en España. Puede que lo sea en otros países por sus realidades climáticas, por su geografía o por unas condiciones sociales. Pero aquí, en España, la energía reside en otras fuentes. Esto lo dice una amplísima mayoría de expertos, lo dice la propia UE, lo dicen los propios mercados o los inversores extranjeros. Este gobierno apoya las energías limpias, no por ideología, sino porque el futuro energético de España será verde o no será", ha zanjado.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado, igualmente, que en sus años de gobierno la dependencia energética se ha reducido en seis puntos y se producen un 60% menos de gases invernadero. Una clara oposición al modelo que heredaron del gobierno del PP, que destinaba 42.500 millones de euros anuales en importar petroleo y gas. "El doble de lo que gastamos en prestaciones por desempleo y ocho veces más de lo que gastamos en educación", ha dicho. Algo que, según Sánchez, "condenaba a España" a tener unos precios de electricidad que eran los más caros de Europa.

Por eso, Sánchez ha sentenciado que las renovables son la "única y mejor opción" para reindustrializar España, recuperar sectores tradiciones como el automóvil, evitar la catástrofe medioambiental o para construir una Europa autónoma desde el punto de vista energético. Por eso, para sentenciar, ha pedido a la oposición abandonar el "tacticismo político" en esta cuestión. "Nuestra ciudadanía apostó por la responsabilidad, el civismo, la solidaridad y la calma durante el apagón. Y ahora somos nosotros los que debemos estar a la altura", ha añadido.

"Un plan de defensa a la altura de los principios del gobierno de coalición"

Sobre el plan que permitirá a España llegar este año a un gasto en defensa del 2 % del PIB Sánchez ha asegurado que dicha medida estará a la altura de las amenazas que enfrenta Europa, pero también de los intereses de España y "de los valores y principios del Gobierno de coalición progresista". Y de nuevo se ha comprometido a no tocar un céntimo de euro del gasto social para ese plan, al igual que no se tocará "la inversión en diplomacia y en cooperación al desarrollo".

"Debemos ser capaces de defender nuestro territorio físico, por eso hemos puesto en marcha este plan de seguridad y defensa", ha reiterado el jefe del Ejecutivo después de trasladar a los ciudadanos y a los socios europeos que para defender sus intereses y valores "no queremos ser apóstoles del caos ni vasallos de los oligarcas internacionales".