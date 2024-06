Sánchez acusa a Feijóo y Abascal de "tratar de interferir en el resultado" del 9-J y desconfía de la "extraña" citación judicial a Begoña Gómez

Europa Press via Getty Images

"Más firme que nunca" en su decisión de continuar al frente del Gobierno, Pedro Sánchez ha respondido con una "nueva carta a la ciudadanía" a la citación judicial a su mujer, Begoña Gómez. Lo ha hecho atacando a la oposición por sus "malas artes" y mostrando sospechas por el hecho de que la decisión del juez llegue "a cinco días de unas elecciones".

En un documento compartido en sus redes, Sánchez acusa a la derecha y ultraderecha de un "zafio montaje" en el caso contra su esposa y asegura que Feijóo y Abascal "tratan de interferir en el resultado electoral del 9 de junio".

"Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño", apunta al respecto de la medida del juez Juan Carlos Peinado. Tras remarcar que hay una "regla no escrita" de no dictar resoluciones que puedan marcar la votación en una campaña electoral, añade que "en este caso resulta evidente que esta práctica no se ha respetado". "Dejo al lector extraer sus propias conclusiones".

El presidente del Gobierno insiste en que tanto él como su esposa "estamos absolutamente tranquilos", alegando que "no hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por asociaciones ultraderechistas demandantes" y sabedor de que "le atacan porque es mi pareja". "No somos ingenuos", prosigue.

Sobre Begoña, Sánchez remarca que "es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido", cuestión ya mentada en su texto de finales de abril y que le ha llevado a varios enfrentamientos verbales con Núñez Feijóo.

La carta llega poco más de un mes después de que lanzara una primera misiva cuando se conoció la apertura de diligencias previas contra Begoña. Ahora, Sánchez marca distancias con las dudas mostradas en aquel documento sobre su posible dimisión.

"Mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca", sentencia, dejando claro que los "ataques" y las "malas artes" de la oposición "en lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán".

En su carta, de la mitad de extensión que la anterior, emplaza a la ciudadanía a que en los próximos días "será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno".