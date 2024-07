Pedro Sánchez defiende el preacuerdo con ERC como "bueno para Cataluña y para España" y niega un trato desigual

"Una nueva etapa en la política catalana". Con estas palabras ha definido Pedro Sánchez el preacuerdo firmado entre el PSC y ERC para garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña... siempre que las bases de Esquerra voten 'sí' en la consulta de este viernes.

El presidente del Gobierno ha celebrado lo que llama "un acuerdo bueno para Cataluña y para España", descartando que lo firmado con Esquerra suponga un verdadero cambio y la salida de Cataluña del régimen común de financiación autonómica, como ha señalado ante la prensa al término de su despacho con Felipe VI en el Palacio de la Almudaina (Palma).

"Con el sistema de financiación autonómica que tenemos, los españoles han sufrido los mayores recortes al estado de bienestar por la respuesta neoliberal y de recortes del PP, pero también los mayores avances con nuestras políticas. Lo importante es contar con gobiernos que creen fortaleza, sea el que sea el sistema de financiación autonómica", ha apuntado a preguntas de los medios presentes.

Sabedor de las críticas por una falta de solidaridad del texto que el propio Sánchez ha negado, ha anunciado la futura convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos para tratar esta y otras cuestiones, reafirmando que el preacuerdo recoge el "principio de solidaridad interterritorial".

"Yo no voy a aguantar ninguna lección del PP en materia de igualdad de los españoles con todo lo que han hecho. Puedo trasladar el compromiso de la solidaridad interterritorial, que está recogido en el acuerdo", ha espetado, remarcando que "en estos seis años que llevo, las comunidades han recibido 300.000 millones de euros más que en el periodo de Mariano Rajoy".

Sánchez ha dedicado palabras de "reconocimiento y respeto" hacia sus previsibles socios de Gobierno en Cataluña, ERC, formación sobre la que ha llegado a apuntar que "en estos seis años, muy difíciles, he encontrado un aliado que ha compartido el objetivo de superar toda la judicialización que se ha vivido en Cataluña".

Sánchez, no obstante, no se ha quedado en la materia del procés en su halago a Esquerra, valorando igualmente "su labor hecha también en derechos sociales, con muchos avances que llevan su sello o su firma". Lo ha hecho ratificando el "absoluto respeto" del PSOE a la decisión que adopte la militancia republicana

En su comparecencia de varios minutos, el presidente ha obviado un asunto de la máxima actualidad. No ha querido hacer mención a su decisión de no declarar ante el juez Peinado así como su decisión de querellarse contra este por prevaricación, alegando que no era el momento. "Tras un despacho con el jefe del Estado comprenderán que no deba ni pueda referirme a ello. Mañana tengo rueda de prensa en La Moncloa, así que no diré nada hasta mañana".