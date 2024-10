Pedro Sánchez respalda al fiscal general del Estado y exige al PP la dimisión de Ayuso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avalado la acción del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa contra él y, además, ha exigido al PP la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una comparecencia desde Bruselas tras la finalización del Consejo Europeo en el que ha participado este jueves, Sánchez ha expresado que "desde el Gobierno respetamos la posición del Tribunal Supremo y respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo: perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo".

En ese sentido, Sánchez ha señalado que "hay que recordar que el origen de esto es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de este delincuente confeso, propaga un bulo para situar la mentira del lado de la Fiscalía General del Estado".

"En términos políticos, lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es cuándo el Partido Popular le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda, como él mismo ha reconocido, y que, además, se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia", ha afirmado el presidente del Gobierno.

"Ayuso puede haberse beneficiado indirectamente"

Además, Pedro Sánchez ha añadido que, a raíz de los actos de su pareja, "presuntamente la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente".

Ha sido tras esa acusación cuando el jefe del Ejecutivo ha exigido la dimisión de Ayuso. "Lo que nos falta es que el PP, el señor Feijóo, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no puede ser otra que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha subrayado.

Argumentando que hasta el momento el PP no ha tomado esa decisión, Sánchez ha destacado que no puede aceptar lecciones del principal partido de la oposición cuando habla del caso Koldo, ya que el PSOE adoptó decisiones contundentes contra el exministro José Luis Ábalos a los pocos días. "Esta doble vara de medir, esta ley del embudo, me parece que no se sostiene", ha dicho.