Pedro Sánchez: "Si algo toca es dar un paso al frente, no uno al lado ni atrás"

No había tanta expetación para escuchar lo que Pedro Sánchez tenía que decir ni cuando publicó aquella carta tras la que se alejó de la primera línea durante cinco días para pensar sobre el futuro. Aunque hacia dentro existe una lógica preocupación por las diferentes batallas judiciales que afrontan, desde luego hacia fuera el presidente del Gobierno no ha trasladado ni un ápice de inquietud. Al contrario. “En estos meses he meditado mucho qué hacer con mi vida”, ha dicho Sánchez, para aclarar: “He hablado mucho con mi familia, porque ellos son también víctimas del odio de los odiadores profesionales, [...] y la decisión es que si algo toca es dar un paso al frente, no uno al lado ni atrás”.

“Podría pensarse que si nos atacan es porque se sienten fuertes y nos ven débiles, pero yo creo que es justo al revés: nos acosan porque saben que el PSOE se ha convertido en una fuente de esperanza para millones de ciudadanos en nuestro país”, ha afirmado Sánchez, para destacar que, “a cada ataque suyo, habrá una nueva política progresista aprobada en el Boletín Oficial del Estado”. El presidente del Gobierno se ha referido de esta manera a "cosas que no imaginábamos que volvieran a pasar en España tras 40 años de democracia". "Los intolerantes nos han acosado con bulos, con campañas de desinformación por tierra, mar y aire, han vandalizado casas del pueblo, también la sede del PSOE en Madrid. Han llegado a la agresión verbal y física. [...] Han tratado de atacar la memoria de un partido que se jugó la vida por la libertad y la democracia", ha denunciado.

Para el recién reelegido secretario general del PSOE, es su manera de gobernar lo que de verdad “aterra” y “enoja” a la derecha y a la extrema derecha, ha defendido. “No perdonan y no perdonaron la victoria de la moción de censura echando a un Gobierno corrupto; no perdonan la victoria en las elecciones de 2019; menudo disgusto se llevaron con la victoria del pasado 23 de junio. Pero sobre todo y ante todo lo que no perdonan es que estemos gobernando mejor que ellos, que gestionemos la economía mejor que ellos, que haya un Gobierno limpio al frente de España. Por eso nos quieren tumbar”, ha considerado para mostrarse optimista: “Vamos a volver a ganar”, ha subrayado.