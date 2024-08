Por qué el PSOE quiere investigar los contratos de la Xunta con la empresa en la que trabaja la hermana de Feijóo

Europa Press via Getty Images

No es una serpiente de verano. El PSOE ha anunciado este viernes que emprenderá acciones parlamentarias y judiciales para que se investiguen los diferentes contratos que la Xunta de Galicia ha suscrito con una empresa dirigida por la hermana pequeña del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, además de las comisiones pagadas por Quiron Salud a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Si no dan explicaciones antes del próximo mes de septiembre, los socialistas iniciaremos una serie de medidas parlamentarias y judiciales para esclarecer todo lo que rodea a estos dos casos", ha anunciado este viernes el PSOE a través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación.

Según denuncian, la hermana de Feijóo ha sido beneficiaria, como directiva para Galicia de la empresa Eulen, de contratos con la Xunta cercanos a un total de 21 millones de euros de los que el PP se niega a dar explicaciones.

Pero, ¿qué hay detrás de estas sospechas? Según ella misma detalla en su perfil de LinkedIn, Micaela Núñez entró en Eulen en 2003, el mismo año en el que su hermano se puso al frente del departamento de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Xunta. Primero fue delegada de la empresa en Pontevedra y Vigo y, posteriormente, directora regional en Galicia. En 2016, ascendió a responsable para el Noroeste después de alcanzar una cifra récord de 6,2 millones de euros en contratos con la Xunta durante el ejercicio anterior.

Según informaciones publicadas por el diario Público, la Xunta de Galicia adjudicó más de 37 millones de euros al Grupo Eulen desde que Alberto Núñez Feijóo accedió a la Presidencia en mayo del 2009. Es decir, una media anual de 2,86 millones.

Este medio señalaba que en 2008 y parte de 2009, con el gobierno socialista de Pérez Touriño, Eulen sólo recibió 824.000 euros. Sin embargo, con la llegada de Feijóo al poder, el número y cuantía de contratos aumentaron considerablemente: 1,46 millones la mitad de 2009, 2,8 millones en 2010, 760.000 en 2011, 1,3 millones en 2012, 2,16 en 2013, 3,6 en 2014 y 6,2 en 2015.

Aunque Feijóo dejó en 2022 la presidencia de la Xunta para dirigir el PP, las adjudicaciones para Eulen no se han frenado. El actual líder territorial gallego, Alfonso Rueda, ha suscrito acuerdos por un valor de 17 millones en estos dos últimos años. Lo que hace un total de 54 millones desde que el PP retomó el poder en Galicia, "más del doble que a las otras dos compañías líderes del sector de la seguridad en España", según Público.

Las adjudicaciones a Eulen por parte de la Xunta ya generaron polémica en 2012, tres años después de que Feijóo fuera elegido presidente. La empresa, sin embargo, negó el presunto "trato de favor" por contar con la hermana de Feijóo como su empleada.

El presidente del PP tampoco ha dudado en estos últimos meses en señalar a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por las denuncias presentadas contra ella por tráfico de influencias y corrupción privada. "Yo no permitiría que mi mujer tuviera contratos con la administración pública. Y si tiene sponsor para hacer su trabajo y resulta que esos sponsors son posteriormente adjudicatarios de la administración pública, eso no se lo voy a consentir”, decía Feijóo en una entrevista radiofónica. Una exigencia ética que, sin embargo, el líder del PP no habría mostrado con su propia hermana.

Pero Micaela Núñez Feijóo no es la única familiar del líder del PP que ha progresado durante su presidencia de la Xunta. Su prima, Eloína Núñez Masid es, desde 2017, la gerenta del Área Sanitaria de Santiago de Compostela. Antes lo fue del Hospital de Ourense, cargo al que llegó desde el grupo municipal del PP en la ciudad, donde ya era concejala.

Además, durante la pandemia, la empresa del cuñado de Feijóo - Ignacio Cárdenas - firmó contratos menores con la Xunta por valor de 200.000 euros. Según El Salto, la empresa de la que es director comercial el hermano de Eva Cárdenas obtuvo 204.076,18 euros en contrataciones a dedo mientras el líder del PP era aún presidente de Galicia para encargarse del rastreo de contagios. Y eso que, aparentemente, la sociedad de telemarketing Universal Support no tiene ninguna relación con el sector sanitario.

El diario Público también reveló en su momento que la misma empresa de Cárdenas se ha llegado a adjudicar 9,7 millones de euros más en licitaciones con la Consellería de Sanidade (Sergas) dedicadas, también, al rastreo de casos de coronavirus durante la pandemia. Algunas de ellos incluso siendo la oferta más cara de todas las presentadas.