El ultimátum PSOE a contratos de la hermana de Feijóo y comisiones del novio de Ayuso

Diego Radames/Europa Press via Getty Images

El PSOE ha reaccionado y va con todo. En medio de una tormenta política por todas las informaciones que rodean al caso y situación legal de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, los socialistas han vuelto a dejar un contundente mensaje para recordar lo que tienen en frente. En las filas del principal partido de la oposición, el Partido Popular.

Fuentes socialistas han trasladado a El HuffPost que hay un ultimátum encima de la mesa de los populares. Y este vence en septiembre. Ferraz ha anunciado una contraofensiva tanto en el plano legal como en el político. En esta ocasión no se circunscribe únicamente al caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso. También engloba a la hermana del presidente popular Alberto Núñez Feijóo, Micaela Núñez Feijóo, directiva del Grupo Eulen.

Según han indicado fuentes del PSOE, a partir de septiembre lanzarán "una serie de medidas con el fin de investigar, hasta las últimas consecuencias, tanto los contratos otorgados por la Xunta de Galicia a empresas dirigidas por la hermana de Alberto Núñez Feijóo, como los pagos de Quirón Salud a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y todo el entramado que rodea a esas comisiones y la vivienda en la que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Los contratos con el Sergas, la hermana y la prima de Feijóo

En este sentido, desde el PSOE critican que "casi cuatro millones fueron concedidos por la prima de Alberto Núñez Feijóo -Eloína Núñez, exgerente del Sergas, la sanidad pública gallega- desde sus responsabilidades en el sistema de salud pública gallego". Y añaden que "no es solo un caso claro de nepotismo", antes de poner el foco en una información del diario Público: "El presidente actual de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha seguido ampliando los contratos a la empresa de la hermana de Feijóo hasta llegar a los 17 millones de euros en dos años, como pudimos comprobar a través de las informaciones".

También critican desde el PSOE que "además, el Partido Popular, con su mayoría absoluta en el parlamento gallego, se niega a ningún tipo de comparecencia o investigación sobre estos millones de euros que circulan desde la administración gallega a la empresa dirigida por la hermana de Feijóo". Cuestión que consideran que es una "situación insostenible".

Sobre Ayuso: "Debe aclarar si ya era conocedora"

En lo referente al caso de la pareja de Ayuso, el PSOE ha reiterado que la presidenta madrileña "debe aclarar si vive en una casa que se ha pagado con comisiones de uno de los mayores receptores de dinero público de la Comunidad de Madrid", pero "también debe aclarar si cuando presidía los consejos de gobierno de la CAM que aprobaban los pagos a Quirón Salud, ya era conocedora de que su pareja era comisionista para esta misma empresa y siendo ella, por tanto, beneficiaria a título lucrativo".

Las mismas fuentes esgrimen que "la casa en la que reside la presidenta de una comunidad autónoma no puede estar bajo la sospecha de supuestos testaferros, préstamos en metálico de los que no se conoce el prestamista ni el origen del dinero, o fruto de la relación vía comisiones de su pareja con Quirón Salud".

"El PSOE no va a permitir que las mayorías absolutas del PP en Madrid y Galicia conviertan a sus líderes en absolutistas"

A juicio del PSOE, "ni Feijóo ni Ayuso tienen ninguna bula para ser más que cualquier español" y que "su empeño en no dar explicaciones solo extiende más la sospecha sobre estos casos". Con todo, los socialistas aseguran que no van "a permitir que las mayorías absolutas del PP en Madrid y Galicia conviertan a sus líderes en absolutistas". Y dejan el ultimátum: "La impunidad termina aquí y ahora. Si no dan explicaciones antes del próximo mes de septiembre, los socialistas iniciaremos una serie de medidas parlamentarias y judiciales para esclarecer todo lo que rodea a estos dos casos".