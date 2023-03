Primeras palabras del Tito Berni tras saltar el "caso Mediador": "No soy consumidor de prostitución"

Juan Bernardo Fuentes Curbelo lo niega todo. El exdiputado del PSOE acusado de extorsionar a empresarios canarios a cambio de intervenir a su favor en la ampliación de sus negocios, conseguirles subvenciones o retirarles sanciones, asegura que no ha cometido ningún "hecho delictivo" y que no es un "político corrupto".

En una entrevista en el medio digital El Debate tras saltar el escándalo del "caso Mediador", el exparlamentario dice no reconocer los delitos de los que se le acusa y asegura tener la "conciencia tranquila". "Parezco el caco mayor del reino", ha dicho de forma irónica en relación a las informaciones publicadas estos días.

Curbelo tampoco dice ser "consumidor de prostitución" o de haber acudido a clubes de alterne pese a las fotografías donde se le puede ver en compañía de mujeres en habitaciones de hotel o supuestos prostíbulos. "Sólo fuimos a un club una vez, nos sentamos y nos sacamos una foto. Ahí había algo premeditado. Pero después, nos fuimos. Y en cuanto a otro foto que aparezco en un hotel, Antonio Navarro (el mediador) me dijo que fuera a su habitación para presentarme a sus amigas. Y nos sacan una fotografía. Alguien estaba oculto haciendo fotos", ha explicado. Al mismo tiempo, también asegura no haber tomado nunca drogas pese a que en otras imágenes aparecen sustancias ilegales. "Nunca he consumido ninguna droga. Ni de joven me fumé un porro. Que me hagan una prueba", ha dicho.

El diputado del PSOE, Juan Bernardo de espaldas, semidesnudo, con una prostituta El País

El apodado "Tito Berni" - aunque él dice que nadie en su vida le ha llamado así - marca distancias con los otros presuntos miembros de la trama. Sobre el mediador Antonio Navarro dice que tuvo contacto con él entre septiembre de 2020 y junio de 2021, aunque nunca para hacer negocios de forma directa con empresarios canarios.

Y sobre el exalto mando de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, que habría ayudado a ambos y al sobrino de Juan Bernardo a resolver algunos de los problemas de los empresarios que pagaban las mordidas a través de sus influencias, dice no conocerlo en persona ni haber hablado con él.

Por último, el exdiputado puntualiza que el PSOE no le ha expulsado del partido tras saltar el escándalo, sino que le han suspendido de militancia provisionalmente. "Agradezco a la ministra portavoz que recordara el derecho a la presunción de inocencia. Porque a mí se me ha suspendido cautelarmente de militancia, no se me ha echado", dice. Y sobre la famosa cena con varios compañeros de la bancada socialista, Fuentes Curbelo confirma que sí se produjo tal encuentro pero que fue totalmente normal tras una sesión plenaria y sin presencia de empresarios.