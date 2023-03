Bruselas detectó 12 millones sin justificar en el proyecto liderado por el general amigo de "Tito Berni" en el Sahel

La mancha de corrupción protagonizada por los integrantes del "caso Mediador" se expande más allá del Congreso, los restaurantes caros o los clubes de alterne donde presuntamente el diputado del PSOE y líder de la trama, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, extorsionaba a empresarios canarios a cambio de intervenir a su favor en sus negocios. Según ha publicado este miércoles la SER, la Comisión Europea detectó hasta 12 millones de euros sin justificar en el proyecto liderado en El Sahel por el general Espinosa Navas, otro de los personajes clave de este entramado de comisiones enjugado con drogas, alcohol y prostitutas.

El general comenzó a colaborar con Fuentes Curbelo, su sobrino y la figura del mediador - Antonio Navarro - porque las gestiones que estos realizaban para favorecer a los empresarios de los que cobraban las mordidas "se enquistaban". Por este motivo, pidieron al general que usara "los contactos" que mantenía de su etapa en la Guardia Civil "para arreglar los expedientes en trámite".

Navas Espinosa se convirtió en teniente en 1978 y llegó a ser 2º Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil entre 2013 y 2016. Un año después, fue nombrado director del proyecto GAR-SI SAHEL para formar y equipar a las gendarmerías de Mauritania, Burkina, Malí, Níger, Senegal y Chad contra el terrorismo y el crimen organizado. Permaneció en dicho puesto hasta su jubilación, en enero de 2021, cobrando unos 300.000 euros anuales.

Según los documentos a los que ha tenido acceso La Ser, la evaluación encargada por la Comisión Europea sobre dicho proyecto - sustentado con fondos europeos - detectó "al menos 12 millones de euros de gastos imprudentes e injustificados". Según detalla este informe fechado en abril de 2022, se identificaron “errores significativos en la elección de los equipos de protección” que se vendieron a las policías de Mauritania, Burkina, Mali, Níger, Senegal y Chad, “lo que condujo a gastos imprudentes debido a la compra de materiales que no era útiles". Esa elección errónea “provocó gastos desconsiderados que socavaron la eficiencia del proyecto y el uso adecuado de los recursos, sin mencionar las pérdidas sufridas”.

Pese a la gravedad de estos hechos, los responsables de la Comisión Europea encargados de controlar el proyecto GAR-SI SAHEL no elevaron estas irregularidades ante la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), amparándose en que el informe “no era vinculante”. Por tanto, no acabó siendo investigado y no se pidieron responsabilidades al general.

Preocupación por su jubilación y la amante

Espinosa Navas se encuentra actualmente en prisión después de que fuera detenido el 14 de febrero por su implicación en el "caso Mediador". Según Tacoronte, intermediario en la trama, el general empezó a colaborar con ellos "porque se iba a jubilar y tenía que buscarse un porvenir para él y para una amante", a la que intentó que contratara con un sueldo mensual de 3.000 euros uno de los empresarios que pedía sus favores.

En sus declaraciones, el mediador reconocía que entregaba a Espinosa un sobre cada vez que se veían, con dinero aportado por los empresarios previamente: de 1.500 a 3.000 euros por sobre. Aunque el general, sin embargo, prefería recibir sus comisiones mediante tarjetas Correos Prepago Mastercard.

La magistrada que instruye el caso investiga bienes “presumiblemente procedentes de actividad ilícita” del exmando de la Guardia Civil y de su entorno familiar en Bélgica, Mauritania, Niger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde. También sigue la pista del origen de una importante cantidad de dinero en efectivo en cajas de zapatos que había en su domicilio.