PSOE y PP se reúnen esta tarde en Bruselas para desbloquear el CGPJ

El PSOE y el PP ultiman una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, para cerrar un acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El pacto está ya muy avanzado entre los dos partidos y los negociadores Félix Bolaños y Esteban González Pons viajarán en las próximas horas a Bruselas, donde se reunirán con la vicepresidenta, que está ahora mismo en Luxemburgo en un Consejo de Exteriores de la UE. No obstante, y aunque se reúnan con la Comisión Europea, el pacto no estará cerrado hasta que no se anuncie oficialmente.

"Nos ha citado la comisaria y allí estaremos con la mejor voluntad de alcanzar ese acuerdo. Llevamos desde el año 2018 y con la máxima humildad y la máxima contundencia les diré que somos el Gobierno del acuerdo", indicaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dando a entender que el acuerdo está muy próximo.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha afirmado que el acuerdo para renovar el CGPJ, si se produce, será "bueno para España" y ha asegurado que los populares "no han variado nada" sus posturas iniciales.

El popular ha dicho que el acuerdo que su partido ha puesto sobre la mesa contempla renovar el órgano y al mismo tiempo, cambiar el sistema de elección. "Nuestra postura es conocida porque no ha variado y es la misma y la hemos mantenido a lo largo de los últimos meses", ha añadido.

Entre los puntos más destacados del desbloqueo está la imposición de una mayoría reforzada para ratificar los nombramientos clave del CGPJ. Será de tres quintos (13 de 20 vocales sin que decida el voto de calidad del presidente del Consejo) para sacar adelante las designaciones permitiendo que el PP tenga posibilidad de frenar y vetar nombramientos del PSOE que no consideren adecuados.

La idea es firmarlo esta tarde y antes de que acabe el plazo que Pedro Sánchez marcó al PP el 30 de junio para acometer la reforma ante un CGPJ que lleva más de un lustro caducado por la falta de acuerdo del PP.

En estos momentos, se ha pactado que 10 vocales del CGPJ serán del ala conservadora y otros 10 vocales sean del sector progresista. Ahí se eligirá al presidente del órgano, que también lo será del Tribunal Supremo. Todo apunta a que puede ser una mujer y que será un nombre que suscite la unanimidad.