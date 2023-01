Rita Maestre señala las palabras que no ha oído en el discurso de Almeida

La candidata de Más Madrid a la alcaldía de la capital, Rita Maestre, se ha pronunciado este lunes acerca del discurso que dio este domingo el actual mandatario de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), en su presentación como candidato para gobernar de nuevo la región.

El evento tuvo lugar en el Teatro EDP de Gran Vía y contó con la presencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, candidata, de nuevo también, para gobernar toda la comunidad.

Durante el desayuno informativo de Europa Press de este lunes, Maestre se ha parado a atender a los medios de comunicación y ha opinado acerca del primer discurso de Almeida como candidato a la alcaldía de Madrid, del que ha empezado diciendo que "no se distingue nada de lo que llevamos escuchando cuatro años".

La candidata de Más Madrid, que ha publicado el momento en su cuenta de Twitter, ha asegurado que, "si prestamos atención a las palabras de Almeida, no habremos oído pronunciar la palabra Villaverde, la palabra Carabanchel, Usera o Chamberí", algo que le han reprochado en numerosas ocasiones al popular.

Y así ha seguido enumerando la concejala del Ayuntamiento Madrid los temas que no ha tratado el alcalde, dando a entender que los evita porque no le conviene mencionarlos: "No habréis oído hablar de los problemas de vivienda. No habréis oído hablar de la contaminación, ni de la tala de árboles, ni del medio ambiente, ni de los servicios públicos".

En cambio, "sí que le hemos escuchado hablar de Sánchez, de los ministros de Sánchez, del Gobierno de Sánchez y de la política nacional", acentuando, en todo momento, el apellido del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debido a que es un tema muy recurrente desde el Partido Popular.

Según Maestre, Almeida "es un alcalde que lleva cuatro años gobernando y que no tiene una sola gran obra, iniciativa o medida por la que vaya a ser recordado, por eso tiene que huir del debate sobre la ciudad y escudarse en una política nacional".

Para terminar, la de Más Madrid ha definido la legislatura de Almeida como una basada en la "falta completa de legado, gestión y de ideas de futuro para Madrid".