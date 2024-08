Rull remitirá una queja por el informe de los Mossos sobre la fuga de Puigdemont

Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images

El presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, ha denunciado este viernes que el informe que los Mossos d'Esquadra han remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre su dispositivo para detener al expresident Carles Puigdemont contiene elementos "inaceptables" y por ello trasladará una queja al Govern.

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios desde Prada de Conflent (Francia), donde ha participado en la Universidad Catalana de Verano.

El informe de los Mossos sostiene que los responsables del Parlament no les facilitaron inspeccionar la cámara catalana la víspera del pleno de investidura para comprobar si Puigdemont había podido acceder previamente al edificio.

Rull ha explicado que recibió peticiones de los Mossos para realizar "tres inspecciones en el Parlamento de Cataluña", algo "absolutamente inhabitual", que "nunca había pasado".

"Hasta que no nos dijeron cuál era el objetivo de estas inspecciones no se les dejó entrar. Finalmente nos dicen que el objetivo es poder registrar el conjunto del Parlament para ver si había algún artefacto explosivo. Es absolutamente lógico, es adecuado y, por lo tanto, si este era el objetivo, se dio la autorización a las seis, solo con este objetivo", ha relatado.

En cambio, ha confirmado que no dio autorización para registrar el Parlament con el fin de detener a Puigdemont: "Si hay que registrar para detener a alguien, este era un margen que yo no estaba dispuesto a aceptar".

"Elementos que no son ciertos"

Para Rull, en el informe de los Mossos "hay determinados elementos que simplemente no son ciertos, en otros hay imprecisiones y en otros elementos se entra en un terreno que es inaceptable".

"No es aceptable que se entre a cuestionar la profesionalidad y el rigor de los trabajadores del Parlamento de Cataluña. Es una línea roja que no estoy dispuesto a que se traspase. No es aceptable que se hagan valoraciones sobre su posición política o ideológica", ha recalcado.

A su entender, "no tiene demasiado sentido que un informe entre a cuestionar y a hacer valoraciones de naturaleza política sobre lo que harán los grupos parlamentarios".

"Formalmente trasladaré esta queja, esta perplejidad y esta preocupación al Govern", ha señalado Rull, que ha recordado que avisó con antelación que su deber era "garantizar que todos los diputados estuviesen presentes en el debate de investidura" de Salvador Illa, incluido Puigdemont, y una vez estuviese dentro del Parlament debía "garantizar su seguridad".