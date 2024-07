¿Saldrán adelante las derogaciones acordadas entre PSOE y Sumar? Esto opinan sus socios de investidura

La cosa es política, pero también va de números. Si PSOE y Sumar quieren sacar adelante en el Congreso las derogaciones anunciadas esta mañana respecto a la Ley Mordaza o los delitos de injurias, necesitan los apoyos de algunos de sus socios de investidura, en concreto de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Podemos. Algo que, por las reacciones de algunas de estas formaciones, no parece muy prometedor. Al menos por ahora.

El diputado de ERC Gabriel Rufián, aunque no se ha pronunciado respecto al voto de su partido en una hipotética votación, ha dejado claro en la red social X que lo anunciado no responde a una “derogación de la ley mordaza real”. “Una reforma laboral sin dignificar las indemnizaciones no es una reforma laboral real y una derogación de la ley mordaza sin acabar con las devoluciones en caliente no es una derogación de la ley mordaza real”, ha dicho para después zanjar: “En fin”.

Sobre las devoluciones en caliente se ha manifestado también el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna. En una rueda de prensa desde el Congreso, ha puesto en duda la ambición del Gobierno: “Queremos saber qué derogación de la ley mordaza se va a hacer, si la que el PSOE pretendía hace un año y que cayó porque no contaba con los apoyos de los grupos de investidura, o si se va a ser ambicioso y se van a derogar junto a la ley mordaza las devoluciones en caliente o el uso de pelotas de goma”. Sánchez Serna ha criticado además que el anuncio no haya sido “pactado con los socios de la investidura”.

Estos dos puntos, las devoluciones en caliente y el uso de pelotas de goma, son justo los motivos por los que no salió adelante la reforma de la ley mordaza planteada en la pasada legislatura. Para ERC y EH Bildu, que votaron en contra de su tramitación en la Comisión de Interior, eran derogaciones imprescindibles, no así para el PSOE.

Aunque todavía está por escuchar lo que este miércoles anuncie el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de las medidas de regeneración democrática, por ahora lo pactado entre PSOE y Sumar no recoge estos dos puntos, por lo que no es previsible que ERC o EH Bildu vayan a modificar su postura.

Por su parte, desde el PNV, su presidente, Andoni Ortuzar, aunque ha criticado “el procedimiento”, ha afirmado que “si los contenidos van en la dirección” que defienden, lo apoyarán. No obstante, ha considerado necesario que el Gobierno “haya hablado con los dos grupos que hicieron inviable el cambio de ley”. “Podemos estar otra vez en el día de la marmota, es lo que este Gobierno no termina de aprender, que tiene que hablar antes de hacer anuncios [...] con los que garantizamos que salgan las cosas”.