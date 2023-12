Sánchez: "La amnistía supone poner el contador a cero, pero no poner la memoria a cero"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas catalanes "supone poner el contador a cero, pero no poner la memoria a cero". En una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' en La SER, el líder socialista ha subrayado que "todos debemos aprender lecciones de lo vivido" en Cataluña en los últimos años" y no utilizar la cuestión catalana, "como hace el PP", "para el agravio territorial y la confrontación entre pueblos". "Yo abogo por la normalización de la política y la superación de los problemas dentro de la política", ha dicho.

Sánchez ha vuelto a defender una vez más la amnistía para la "normalización" y la "restauración de la convivencia" en Cataluña y cree que era un paso que "se iba a tener que dar antes o después". Sin embargo, también ha admitido que los resultados del 23-J aceleraron este proceso "para que haya un gobierno progresista, para poner freno a la ultraderecha y para aplicar una política coherente con lo que se lleva haciendo en Cataluña en estos últimos años".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Sobre las reuniones privadas con Junts en Ginebra - la primera de ellas se celebró este pasado sábado - Sánchez ha defendido que todos los acuerdos con el partido de Puigdemont son públicos y que lo que se está negociando en Suiza tiene "un objetivo noble e importante: restaurar la convivencia".

Sin embargo, no ha detallado por qué las reuniones se están llevando a cabo en Ginebra y no en Bélgica, donde vive Carles Puigdemont y otros fugados de la Justicia. "Son decisiones que se toman", se ha limitado a decir. Además, también ha respondido con evasivas a si el expresidente de la Generalitat debería o no responder ante un tribunal por liderar el procés. "Es un debate legítimo", es lo único que ha señalado ante esta pregunta.

Otro verificador para los encuentros con ERC

En la misma entrevista, Sánchez ha anunciado que las negociaciones con ERC también contarán con un verificador y que previsiblemente no será el salvadoreño Francisco Galindo, elegido por Junts para sus reuniones. "En principio, parece que no va a ser el mismo. Pero estamos hablando de las mismas cuestiones y me gustaría pudiéramos llegar a un proceso de negociación en el que estuvieran ambos partidos", se ha limitado a explicar.

Ante el rechazo que genera la ley de amnistía, incluso entre los propios votantes socialistas, Sánchez ha dicho que "la derecha política busca cualquier excusa para tratar de obstaculizar lo que son propósitos nobles, como la convivencia" y que el PP, a día de hoy, "ya no cuestiona los indultos". De hecho, el líder socialista asegura que no hay preocupación por esta ley en la UE y que los líderes europeos sólo le felicitan estos días por la investidura conseguida. "Las amnistías son bastante recurrentes en democracias consolidadas. En Portugal, hace escasos meses, se aprobó también una amnistía. Es un instrumento consolidado en democracias plenas", ha dicho.

Sánchez: "El PP tiene como rehén al Poder Judicial"

Por lo demás, Sánchez también ha reconocido que existen "distintas visiones" en el seno del Ejecutivo acerca de la reforma del subsidio por desempleo, pero se ha mostrado convenido de que al final habrá acuerdo; y que los últimos datos de paro conocidos, referentes al mes de noviembre, reflejan el "acierto" de la política económica del Gobierno.

Además, sobre la crisis diplomática con Israel, el presidente ha defendido que otros países europeos están "alineados" en denunciar el "insoportable" número de víctimas civiles en Gaza y que hasta Estados Unidos ha pedido a Netanyahu que minimice el impacto de su ofensiva militar en Gaza. "España es amante de esa paz tan necesaria en esa zona del mundo. Y vamos a mantenernos en esa posición con todo el respeto hacia Israel", un país "amigo", ha dicho.

Por último, en el mismo día en el que se cumplen cinco años del bloqueo del Poder Judicial, Sánchez ha denunciado que el PP tenga como rehén al CGPJ y cree que esta situación es el mayor caso de 'lawfare' que se puede dar en la Justicia. "Llevamos cinco años de bloqueo, cinco años de gobierno progresista. Yo creo que no hace falta hacer un croquis para que se entienda el motivo del bloqueo. No hay caso más paradigmático que caso de 'lawfare' que este secuestro en el que tiene sumido el PP al Poder Judicial. Es claro el sentimiento patrimonialista de la democracia, del poder y de las instituciones por parte del PP", ha denunciado.