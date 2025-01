Sánchez propone acabar con el anonimato en las redes sociales y que sus propietarios sean responsables del contenido

Pedro Sánchez ha adelantado, en el Foro de Davos, su propuesta para acabar con el anonimato en las redes sociales y que sus propietarios sean considerados responsables penalmente del contenido. Como ha precisado, llevará al Consejo de la Unión Europea estas y otras medidas con las que "dar la batalla" contra "la desinformación y los discursos de odio", ha añadido.

En su discurso dentro de los actos del Foro Económico Mundial, el presidente del Gobierno ha cargado contra la "tecnocasta", término que ha adoptado recientemente en su discurso dirigido a las grandes compañías tecnológicas de EEUU, alineadas con Donald Trump, aunque se ha referido en concreto a las redes. Sin citar ninguna en concreto, sí ha afirmado que tienen peligros "ocultos en los algoritmos".

Así, considera que actualmente dichos espacios en lugar de empoderar a la gente han acabado en una concentración de poder y riqueza "en manos de unos pocos" y están "polarizando el debate público".

De estos ha añadido que son "los que piensan que porque son ricos están por encima de la ley y pueden hacer lo que quieran. Por eso, estimados amigos, por eso los multimillonarios quieren acabar con la democracia", ha advertido en su intervención.

No obstante, Sánchez quiere ir más allá de asociar "un perfil con una identidad real" y prepara una batería de medidas para el próximo Consejo Europeo. Entre ellas, ha reconocido su voluntad de obligar a las plataformas a "abrir la caja negra de los algoritmos", que se haga cumplir la Ley de Servicios Digitales de la UE y que los propietarios de las redes rindan cuentas si no cumplen con las normas establecidas.

"Sé que no va a ser sencillo, lo sé, estamos todos un poco asustados porque las personas a las que nos enfrentamos son muy poderosas, tienen recursos financieros y tecnológicos casi ilimitados, aliados muy peligrosos y no están jugando limpio porque no están cumpliendo con nuestras normas morales ni se enfrentan a estas consecuencias", ha lanzado Sánchez.

Pese a su advertencia, el líder socialista se ha mostrado convencido de que "podemos ganar la batalla porque tenemos razón, porque somos más y porque ya lo hemos hecho en el pasado", ha añadido.