Sánchez reitera que cumplirá con Junts, quien avisa a su vez de que "no van de farol"

Europa Press via Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "va a cumplir con sus acuerdos" en referencia a Junts, que les pedía "mover el culo y empezar a hacer las cosas en Cataluña" tras haber registrado una proposición no de ley que se debatirá en febrero y con la que piden que Sánchez se someta a una cuestión de confianza.

"Estamos aquí para trabajar por los ciudadanos de Cataluña, no por ustedes", decía al respecto la portavoz postconvergente Míriam Nogueras, que pedía expresamente "ejercer diplomacia" para hacer efectivo el catalán en Europa y hacer cumplir la Ley de Amnistía donde ha asegurado que hay un poder judicial que de forma partidista la bloquea. "No van de farol", decía Nogueras sobre las exigencias que piden ya para no retirar el apoyo al Ejecutivo.

"Nos toca negociar, vamos a cumplir con todas las fuerzas políticas", le respondía Sánchez asegurando que aboga por una "política útil" como la que se está realizando desde su Ejecutivo y destacando varias inversiones en Cataluña como la construcción de 50.000 viviendas durante la legislatura.

Previamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechaba su intervención durante la sesión de control al Gobierno para dirigirse directamente a Junts. "Claro que Sánchez no es de fiar, claro que les ha engañado y les va a seguir engañando. Se lo he dicho antes y con lo de hoy", indicaba asegurando que Sánchez que "deje de comprar el poder a costa de la dignidad de los españoles".