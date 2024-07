Sánchez propone establecer un tope de financiación pública para los medios de comunicación

Europa Press via Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el próximo 17 de julio presentará en el Congreso de los Diputados su prometida batería de propuestas para acometer la regeneración democrática en España. En una entrevista en la Cadena SER, el líder socialista ha adelantado algunas de las medidas en las que está trabajando, como por ejemplo establecer un tope de financiación pública para los medios de comunicación.

Sánchez considera que es importante que haya "transparencia" en el dinero público que están recibiendo actualmente algunos tabloides y medios digitales. "No es aceptable que, con recursos económicos, se esté financiando la desinformación. Hay medios que sólo tienen recursos públicos. No tienen lectores. Y eso pone en grave riesgo la independencia de esos pseudomedios de comunicación", asegura. Por eso, buscará modificar la ley de publicidad institucional para establecer un máximo de financiación pública para estos medios, aunque en la entrevista no ha indicado por el momento porcentajes o cuantías máximas.

El presidente del Gobierno ha asegurado, en todo caso, que cualquier nueva normativa "respetará la directiva europea" y ha anunciado que abrirá "una ronda de consultas de trabajo con todas las fuerzas parlamentarias" para discutir esta batería de propuestas. "Mi intención es que a la vuelta del verano pongamos en marcha todas las medidas legislativas", ha dicho.

Uno de los blancos de esos supuestos bulos es su mujer, Begoña Gómez, quien tendrá que declarar el próximo viernes ante el juez en calidad de investigada. Al respecto, Sánchez ha recordado que la denuncia contra su pareja "parte de un pseudosindicato de ultraderecha y se basa informaciones desmentidas". Pese a todo, el líder socialista no quiere pensar que el juez Peinado "esté siendo imparcial" en la forma en la que está llevando el caso, aunque pide al magistrado que responda a los recursos presentadas por su mujer para saber cuáles son los motivos por los que se le cita para declarar. "No hay nada que pueda ser reprochable en la actividad profesional de mi mujer. Así que tengo absoluto tranquilidad y confianza porque no hay nada", ha dicho.

Con respecto a la renovación del CGPJ, pactada hace una semana con el PP, Sánchez se ha alegrado de que se haya puesto fin a estos cinco últimos años de bloqueo y confía en que esta sintonía de acuerdo con los populares "no sea flor de un día". "Tenemos una puerta abierta para que podamos llegar a acuerdos en otra materia", ha señalado.

Sobre si los jueces podrán elegir a sus representantes en el CGPJ, algo que el PP reclama que está escrito en el pacto alcanzado, Sánchez ha pedido que se deje trabajar a los nuevos vocales en ese método de elección. "A mí me llama la atención que el PP hable de despolitizar la Justicia y ya le esté diciendo a los vocales qué tienen que aprobar. Cuando acuerden entre ellos, esa propuesta entrará en el Congreso y en el Senado y la estudiaremos", ha explicado.

Sánchez también ha afeado de nuevo al PP sus pactos con la ultraderecha, que está contribuyendo a que crezcan nuevos partidos políticos en este espectro político. Formaciones que, por ejemplo, cuestionan la violencia machista tras un terrorífico fin de semana con cuatro mujeres y dos niños asesinados.

En todo caso, Sánchez cree que el avance de la ultraderecha es un fenómeno global y el último caso se ha dado en Francia este fin de semana con la victoria del partido de Le Pen en la primera vuelta de las elecciones legislativas. Aunque el presidente del Gobierno no da "por hecha" aún su victoria, ha pedido también hacer una lectura nacional de estos resultados. "Necesitamos un partido socialista fuerte y una unión de partidos a la izquierda del PSOE. Puede haber diferencias, pero es necesario ponerse de acuerdo teniendo en cuenta lo que hay enfrente", ha dicho en referencia velada al desacuerdo existentre entre Sumar y Podemos.

En la misma entrevista con Àngels Barceló, Sánchez ha señalado también que respaldará al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque pueda ser imputado por difundir una nota con información sobre la pareja de Ayuso. "Aclaró un bulo que salía de la mano derecha de Ayuso para tratar de desinformar sobre un caso que afecta a la presidenta. ¿Y por eso se le va a imputar?", se ha preguntado.