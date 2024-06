La izquierda exige a los macronistas que se sacrifiquen para frenar a la ultraderecha

En la plaza de la República de París, uno de los puntos emblemáticos de la izquierda francesa, al menos 2.000 manifestantes protestaron contra la histórica victoria de la ultraderechista Agrupación Nacional de Marinne Le Pen en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas de este domingo y exigieron al macronismo que vote a las candidaturas progresistas mejor colocadas en la segunda vuelta del 7 de julio.

"Desde el 2002, siempre que ha habido una segunda vuelta contra la ultraderecha, la izquierda ha bloqueado a los ultras, votando listas conservadoras que no nos gustaban. Ahora que es al revés, no vemos un mensaje tan claro para que nos voten", lamentó Rebeca, una francesa que habla en un fluido español. A pocos metros de la estatua que representa a Marianne (encarnación de la República francesa), la joven que trabaja en finanzas sostenibles porta un cartel en el que recuerda que el 'barrage republicain' ('bloqueo republicano', que sirve para frenar en las segundas vueltas a la ultraderecha lepenista, considerada no completamente democrática) no se aplica únicamente a los electores de izquierda.

Con más de un 60 % escrutado, el lepenista Agrupación Nacional (RN) encabeza casi 300 de las 577 cirscunscripciones (que corresponden a un diputado cada una), algo nunca visto en la historia democrática de Francia. La alianza izquierdista Frente Popular lidera 133 y la coalición del presidente francés, Emmanuel Macron, la mitad, 61. Según ciertas proyecciones, el partido de Le Pen podría alcanzar la mayoría absoluta e imponer a Macron al ultraderechista Jordan Bardella como un primer ministro.

A la concentración, además de ciudadanos, acudieron los principles responables de los partidos que forman el Nuevo Frente Popular, el Socialista, el Comunista, los ecolosistas y La Francia Insumisa. "No dejar un mensaje claro no es serio ni responsable. Tenemos que intentar convencer a los electores centristas y de la derecha moderada de que hay que parar a la extrema derecha. Nosotros lo hemos hecho cuando nos ha tocado", agregó la joven.

Los escenarios posibles para Francia tras las elecciones legislativas Están en juego la gobernabilidad y la estabilidad del país, que puede verse bloqueado por falta de mayorías y sumas o sometido a los nuevos aires de los ultras.

Macron y el primer ministro saliente, Gabriel Attal, abogaron por "una unión claramente democrática y republicana para la segunda vuelta" del 7 de julio, pero no quedó claro si esa unión es incondicional para todos los aspirantes del Frente Popular.

El partido que lidera esta alianza, el contestatario La Francia Insumisa (LFI), ha sido muy criticado por los macronistas, quienes lo han puesto a la altura del RN, sobre todo por culpa de Jean-Luc Mélenchon. El líder espiritual del LFI y tres veces candidato a las presidenciales ha sido la diana de las críticas de Macron y sus aliados por declaraciones consideradas antisemitas y por sus invectivas contra la policía.

En medio de cánticos contra Agrupación Nacional y su posible primer ministro, Jordan Bardella, los manifestantes de la Plaza de la República ondearon banderas de Palestina, de Argelia, de Francia y de Sudáfrica. "Todos somos antifascistas", "la juventud fastidia al RN", coreaban los jóvenes, muchos de ellos con insignias del LFI de Mélenchon.

Mientras, en Lyon, la manifestación ha degenerado en disturbios, levantamiento de barricadas y disparos de botes de humo en la plaza Bellecour de la ciudad. Las autoridades han informado de la presencia de elementos de "extrema izquierda radical", según recoge 'Le Figaro'. También ha habido protestas en Nantes, donde la manifestación ha sido disuelta bajo "una lluvia de gases lacrimógenos".