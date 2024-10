"Se acabó el tiempo de los políticos": Madrid sale a la calle para exigir al Gobierno soluciones a la crisis de la vivienda

Cuando una mecha se enciende, lo lógico, si no se evita, es que termine prendiendo aquello a lo que está unida. Y es lo que ha pasado con la vivienda. Si hace unos meses la ministra Isabel Rodríguez había avivado la llama con aquello de hay negocio, la negativa de Junts de permitir la toma en consideración de una ley para regular los alquileres de temporada ha terminado por agotar la paciencia de inquilinos e inquilinas. Se acabó, advirtieron hace unos días. “Llevamos mucho tiempo pagando la crisis de la vivienda. Mientras la gran mayoría sufrimos para llegar a fin de mes, una minoría se enriquece a costa de nuestro trabajo”, explicaron desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid para anunciar la manifestación que tendrá lugar este domingo a las 12.00 horas.

Durante los últimos meses, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha repetido en reiteradas ocasiones que esta sería la legislatura de la vivienda, y así es, pero quizás no en el sentido que esperaba el mandatario. El Gobierno de coalición enfrentará hoy la primera gran manifestación ciudadana en su contra en la capital. “Los diferentes gobiernos no han sido capaces de tomar ni una sola medida que mejore nuestras vidas”, aseguran desde el Sindicato: “No podemos dejar la solución en manos de quienes llevan años sin poner freno a un sistema parasitario que nos expulsa de nuestras casas”.

Más allá de los discursos, lo cierto es que los datos son cada vez peores. El precio de la vivienda se ha disparado y, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, incluso los desahucios están en aumento.

Las personas convocantes de la marcha se han hartado, en definitiva, de los políticos, no así de la política. Así lo explica uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Víctor Palomo. “Se acabó el tiempo de los políticos porque hemos comprobado que la esperanza ya no puede estar en el Congreso. Lo vimos cuando se tumbó nuestra propuesta por regular los alquileres temporales y de habitación”, denuncia.

Cartel de la Manifestación.

Aunque Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, y hasta las Juventudes Socialistas han confirmado su asistencia a la manifestación, las personas convocantes no diferencian entre unos y otros. “A quien señalamos es al Gobierno en su totalidad, a las Comunidades Autónomas e incluso a los Ayuntamientos. Da igual del color que sean, la realidad es que desde hace años nadie ha hecho nada por garantizar el acceso a una vivienda, que sí está intervenida, pero en favor del mercado”, dice Palomo.

Además de que en Madrid aún no había tenido lugar una gran manifestación por la vivienda, como sí ocurrió, por ejemplo, en Canarias, los convocantes exigen la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y trabajan ya en el siguiente objetivo: la huelga de alquileres. “Las condiciones para la huelga existen. Hay miedo, claro, pero también una convicción de que convertir un problema individual en uno colectivo, en transformar lo que sería un problema judicial en un problema político, es necesario para bajar los precios”, defiende el portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos madrileño. La ley de Vivienda ni siquiera es ya suficiente. Valeria Racu, del Sindicato, explicaba en el podcast Saldremos Mejores que "esto ya no va de limitar los precios a como están ahora mismo. No los podemos pagar. [...] Lo primero que hay que hacer es bajar los alquileres al 50%, por ley, obligado. La situación es ya insoportable".

Pese a las reacciones tildando de “delirante” la idea, no sería la primera vez que sucede algo así en España. Ocurrió, por ejemplo, y con éxito, en la Barcelona de 1931. Entonces, más de 100.000 familias obreras dejaron de pagar alquileres abusivos. En todo caso, no son solo movilizaciones del pasado. En la actualidad, miles de personas mantienen huelgas de alquiler en Estados Unidos o Canadá, y hace poco lo hicieron estudiantes universitarios en el Reino Unido. En estos momentos, en España, la Constitución solo reconoce el derecho a huelga por motivos laborales, pero Víctor Palomo refiere a lo que decía Marcelino Camacho: “El derecho de huelga se consigue haciendo huelgas”.

Mientras, desde el Gobierno y en concreto desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana declaran, a preguntas de El HuffPost, comprender “la dimensión del problema y sus consecuencias en la vida de las personas, especialmente de los jóvenes de nuestro país”. “Hemos escuchado y estamos atendiendo las propuestas que nos han hecho llegar desde las asociaciones y sindicatos, así como desde las Administraciones, para conseguir llegar al objetivo de que ningún ciudadano o ciudadana de este país tenga que dedicar más de un 30% de sus ingresos a la vivienda”, detallan.