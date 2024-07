"Soltamos lastre"

“No hay julio tranquilo”. En el Partido Popular no dan crédito a la voracidad política de la semana. Muchos respiran tranquilos y creen que la abrupta ruptura con Vox acabará beneficiando a Alberto Núñez Feijóo, otros piden no lanzar las campanas al vuelo y hay quienes continúan a la expectativa, como los alcaldes que aún gobiernan con los de Santiago Abascal en decenas de ciudades. “Hemos soltado lastre”, resumen en Génova. “No podíamos no cumplir con nuestra palabra”, en referencia a los menores migrantes.

En Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Extremadura, Vox ya no forma parte de sus gobiernos. Dos consejeros de esta formación sí continúan, pero desobedeciendo las órdenes de Abascal, por lo que serán expulsados. En las Islas Baleares el pacto también está roto pero Vox no tenía asiento en el consejo de gobierno. Marga Prohens ya ha pedido al presidente del Parlamento, el polémico Gabriel Lesenne, que se vaya. Un terremoto político sin precedentes, admiten en privado los barones. Ahora, subrayan, toca “poner orden en casa”.

A priori, el plan de los presidentes autonómicos afectados por esta crisis es “tirar para adelante” y gobernar en solitario. Aunque estudian “otros escenarios” a medio plazo, tal y como avanzó El HuffPost. Públicamente, solo el Ejecutivo de la Región de Murcia ha admitido que no descarta convocar elecciones. Pero, en privado, en Castilla y León sugieren que “la legislatura está finiquitada” toda vez sus elecciones fueron en 2022. Y lo más revelador: ya se están pidiendo encuestas para testar la realidad electoral en la comunidad.

En Aragón o en la Comunidad Valenciana son en principio más reacios. “El objetivo no es convocar elecciones”, coinciden. Aunque un veterano parlamentario precisa: “Las elecciones se anuncian para disolver las Cortes e ir a las urnas”. “Hay que digerir todo lo que ha pasado. Ahora Vox va a implosionar en mi comunidad, pero seguro que también en el resto. Estamos en contacto con ellos y ya veremos qué hacemos”, en palabras de un presidente, en conversación informal con este diario. “Es el momento de mantener la calma”.

Los barones esperan recuperar un perfil más profesional de sus ejecutivos, alejado de las “polémicas” y del “ruido”. “Pero no será fácil, queda mucha legislatura por adelante, el PSOE no nos va a ayudar en nada y estaremos en minoría”, añaden desde la Comunidad Valenciana. Los Presupuestos serán clave, también para sopesar la opción de ir a las urnas.

Y luego está la lectura nacional. En Génova sí tienen bastante más claro que lo ocurrido es “una buena noticia”. Feijóo nunca ha estado cómodo con Abascal, destacan, aunque en campaña haya endurecido mucho su discurso. “El inicio de todo es el compromiso de Feijóo de respetar la solidaridad entre territorios, ayudar a Canarias y Ceuta y recibir a los menores menores migrantes. Incluso a pesar de las dudas de algunos presidentes autonómicos”, destacan las fuentes consultadas, reivindicando el liderazgo de Feijóo. No serán más de 400.

De nuevo, se escuchó casi a coro eso del “centro político”. “Estamos ante un punto de inflexión. También lo vivió Rajoy tras la segunda derrota con Zapatero o Pablo Casado cuando le dijo que ‘no’ a Abascal en su moción de censura. Hay que ensanchar por el centro y tener una estrategia muy reflexionada y no dar bandazos. Si esto se consigue, Feijóo se consolida y Sánchez se queda sin discurso”, según la reflexión de un veterano del partido.

Precisamente, en el entorno directo de Feijóo interpretan que al presidente del Gobierno “se le cae el discurso”, toda vez “en su muro, nos incluían con la ultraderecha”. Y esto ya solo ocurre en consistorios como el de Toledo o Valladolid. “Vamos a intentar mantener la estabilidad”, afirmó el presidente del PP, en una comparecencia extraordinaria el viernes, en la que él sí aceptó preguntas de los periodistas. Aunque precisó, como norma general, que “no” aceptará chantajes. “Se han pasado de frenada y han descarrilado“, sentenció.

“Qué suerte tiene Sánchez. Siempre hay quien le protege de sufrir desgaste generando noticias que tapen aquellas que le pueden hacer daño”, añadieron las fuentes consultadas en Génova, dando a entender que Vox se ha convertido “en el salvavidas” del presidente del Gobierno. Y por ahí irán los portavoces del PP para desgastar a Abascal a fin de lograr el gran objetivo de Feijóo: unificar el voto en torno a sus siglas.