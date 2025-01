Sumar y algunos de sus ministros abandonan X por ser "altavoz de la extrema derecha"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los ministros de Cultura y Juventud, Ernest Urtasun y Sira Rego, respectivamente, han anunciado este martes que dejan la red social X por haberse convertido en un "mecanismo de propaganda" y "altavoz de la extrema derecha". Igualmente, Sumar es el primer partido político español que abandona por completo su cuenta oficial.

Díaz asegura en un comunicado que ha publicado en esta red social, que X ha dejado de ser una herramienta de comunicación o una red social para convertirse en un "mecanismo de propaganda que utiliza un algoritmo para primar unas ideas sobre otras y afectar con ello a la opinión pública".

Tras señalar que el empresario Elon Musk ha estado utilizando, desde hace meses, esta plataforma "con fines políticos".

"Defender la democracia es dejar de utilizar herramientas que la debilitan", afirma Díaz, que destaca que seguirá utilizando otras plataformas que ya usa de manera habitual, como Bluesky, Instagram, Tik Tok o Facebook.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha anunciado su decisión de dejar de usar la cuenta en la red social y en un último mensaje que ha publicado en X señala que se ha convertido "en el altavoz de una oligarquía de extrema derecha".

Urtasun subraya que las redes sociales son "una herramienta para el debate político". "Esta, sin embargo, se ha convertido en el altavoz de una oligarquía de extrema derecha y sus tentáculos que fomentan el odio y la desinformación". "Por eso, hoy dejo de utilizar esta cuenta", señala el ministro.

La titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha tomado la misma decisión porque no quiere ser parte del "engranaje del pensamiento de la destrucción" y para no alimentar el "negocio de la desinformación" de "un multimillonario que juega a ser dictador".

En su último mensaje, Rego explica que deja de ser usuaria porque existen alternativas para seguir apostando por lo público y la soberanía digital, e invita a seguir su cuenta en otras redes sociales como Bluesky.

Por su parte, Sumar como partido también ha decidido dejar X. "Tras meses utilizando redes alternativas, la decisión responde a la preocupación de habitar una red social propiedad de Elon Musk, quien no ha dejado de utilizar X con fines políticos. No hay ninguna duda de cuál es proyecto de Musk, pero ayer noche dio un paso más emulando el saludo nazi tras la investidura de Donald Trump", asegura el partido. Además, añade: "Las redes no son suyas. No pertenecen a ningún millonario. Son de la gente. Fue la gente la que construyó Twitter. Fue la gente la que hizo que Internet sea lo que es".