Trabajo y los sindicatos acuerdan reducir la jornada laboral a 37,5 horas en 2025

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT han rubricado este viernes el acuerdo para la reducción de la jornada laboral. Lo han hecho en plena batalla entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y la parte socialista del Gobierno, liderada en este asunto por el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, que abogaba estos días por una aplicación más gradual de la medida, en posiciones más próximas a la patronal. Según lo pactado entre Trabajo y los sindicatos, la jornada laboral pasaría de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas y debería entrar en vigor a lo largo de 2025.

“El acuerdo que presentamos hoy no es un acuerdo más, es un avance civilizatorio que hace progresar a nuestro país”, ha celebrado Díaz durante el acto de firma. “Hoy humildemente recogemos el testigo de nuestras generaciones anteriores, desde las luchas de los obreros y obreras del XIX hasta los avances de nuestros padres y madres en los años 80. Desde la huelga de La Canadiense a la primera reducción de la jornada laboral en democracia. Hoy, una vez más, escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país”, ha defendido la ministra.

Antes de la formación de Gobierno, PSOE y Sumar pactaron reducir “la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales”, una norma cuya aplicación debía haberse producido “de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025”. El retraso en su puesta en marcha se debe, sobre todo, a la negativa de la patronal a aceptarla tras once meses de negociaciones. Y no solo eso. Pese a la insistencia de Sumar, el PSOE también ha suavizado su posición, defendiendo que su aplicación debería dilatarse aún más. El ministro de Economía deslizó la posibilidad de que pudiera demorarse hasta 2026, arguyendo la dificultad de llegar a un acuerdo con el resto de partidos políticos.

Aunque no ha hecho mención expresa a las diferencias con el PSOE durante su discurso, Yolanda Díaz ha considerado que la política en la que cree “es la que cumple lo que se acuerda”. “Este Ministerio cumple”, ha señalado para dejar claro que la reducción de la jornada "se producirá tal y como está escrito en el programa de Gobierno, en el año 2025". "La gente trabajadora no puede esperar", ha considerado. “En España no se ha reducido la jornada laboral desde hace 40 años a pesar de los enormes avances en productividad. Hoy producimos más y mejor que en el año 83 y, sin embargo, tenemos la misma jornada legal máxima que en el año 83. En estos 40 años, la productividad por hora trabajada ha crecido por encima del 40%, pero ese crecimiento, esa productividad, no ha llegado a las personas trabajadoras. Ha llegado la hora de repartir la productividad y repartir un poquito más en favor de la gente trabajadora de nuestro país”.

En palabras de Díaz, "trabajar menos no puede ser una prerrogativa de la gente de la banca, de las consultorías, de tres millones de empleados y empleadas públicas o de las grandes empresas. Se acabó que en materia de jornada laboral tengamos trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda. Tiene que ser un derecho que alcance a las cajeras, dependientas, trabajadoras del cuidado o empleadas del hogar, limpieza, camareros... Trabajos que son mayoritariamente femeninos, jóvenes y precarios".

La intención de Sumar y el Ministerio de Trabajo es, una vez firmado el acuerdo, llevar el documento acordado al Consejo de Ministros el próximo mes de enero, donde el PSOE tendrá que posicionarse claramente. Apurando los plazos, desde Sumar calculan que, si todo va bien, el Congreso podría aprobar la medida (si logran el apoyo de todas las fuerzas de la investidura) a mediados de 2025. La intención de Yolanda Díaz es que entre en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado.