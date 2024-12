Guerra abierta entre PSOE y Sumar por la reducción de la jornada laboral

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

“Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 28,5 horas en 2024 y culminándose en 2025”. Esto es lo que firmaron PSOE y Sumar en su acuerdo para formar el actual Gobierno de coalición, un compromiso que, a punto de terminar 2024, no ha podido cumplirse por las diferencias entre los de Yolanda Díaz y los de Pedro Sánchez. Mientras Sumar está a punto de firmar el texto con los sindicatos, CCOO y UGT, el PSOE está más próximo a la posición de la patronal. “Con el PSOE hemos topado una vez más”, lamentan desde Sumar, que llevan meses negociando la que pretenden sea una de sus medidas estrella.

Según señalan fuentes del Ministerio de Trabajo, liderado por Díaz, su deseo es llevar la propuesta al Consejo de Ministros en enero para poder darle salida en el Congreso lo antes posible y así lograr que al menos entre en vigor en 2025. El problema es que el PSOE no está de acuerdo. Desde Sumar apuntan a que ya cedieron a mediados de año para, a petición de la patronal, permitir que algunas empresas pudieran demorar la entrada en vigor de la reducción de la jornada por diferentes casuísticas. Pero no quieren seguir alargando algo que ya va con retraso, y es lo que, denuncian, pretende el PSOE, que ahora aboga por dilatar aún más su aplicación. Este miércoles, en una entrevista en La Sexta, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se abrió incluso a que pudiera demorarse hasta 2026, arguyendo para ello la dificultad de llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas políticas en el Congreso.

Lo de los tiempos es uno de los dos motivos de confrontación entre los socios de la coalición. El otro es el que tiene que ver con los trabajadores a tiempo parcial. En Sumar creen que en su caso apenas se notaría una reducción de la jornada, por lo que quieren que se les aumente el salario. Para Sumar esto es de especial importancia ya que la mayor parte de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. Esta semana, después del Consejo de Ministros, Yolanda Díaz insistió mucho en el impacto de género que tendrá la medida. “La patronal española debe explicar por qué quiere castigar a las mujeres trabajadoras”, dijo.

Esta vez, en Sumar no quieren esperar más al PSOE. Consideran que ya han hecho cesiones y no entienden que los socialistas traten, de nuevo, de dilatar una de las principales medidas del acuerdo de coalición. “Estoy sorprendida de que a estas alturas el PSOE diga que no quiere cumplir con el acuerdo de Gobierno de nuestro país”, aseguró Díaz este jueves en una entrevista en La Sexta, donde cargó contra el actual responsable de la cartera de Economía: “Yo pensé que una vez que se había marchado Nadia Calviño las cosas iban a cambiar en el Gobierno de España, y ya ven, tenemos personas diferentes en el Ministerio de Economía y los comportamientos son los mismos”. “La política concebida como una manera de prometer cosas y después incumplirlas es lo que hace que se ensanchen los votos a la extrema derecha”, lamentó la ministra de Trabajo, quien también se mostró asombrada ante el hecho de que el Congreso del PSOE decidiese caminar hacia la jornada laboral de las 36 horas. “¿Cómo hacemos política? ¿Engañando a la gente?”, se preguntó.

Mientras, desde el Ministerio de Economía tratan de quitar importancia a las discrepancias en el seno del Gobierno. “Hay un compromiso en el acuerdo de Gobierno y ese es el marco en el cual nos movemos todos los actores del Gobierno para llevar a cabo” la reducción de la jornada, aseguró Carlos Cuerpo en una entrevista en el canal 24 horas de RTVE. En esa conversación, el ministro de Economía, que no ha entrado al detalle de las diferencias con Sumar, opinó que para que la medida sea efectiva es necesario “acompañar” a las empresas.

Con estas palabras, Cuerpo ha suscitado el apoyo de la patronal. Este jueves, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, agradeció la “sensibilidad” del ministro de Economía al mismo tiempo que reprobó la actitud del Ministerio de Trabajo. “Lo que no tiene sentido es lo que estamos viviendo por parte de otro Ministerio, donde se intenta descalificar e insultar al interlocutor”, comentó Garamendi respecto a Yolanda Díaz.

Pese a la negativa del PSOE, la intención de Sumar es firmar con los sindicatos la propuesta de la reducción de la jornada laboral de manera “inminente” para que la puedan llevar al Consejo de Ministros el próximo mes de enero, donde el PSOE tendrá que posicionarse claramente. Apurando los plazos, desde Sumar calculan que, si todo va bien, el Congreso podría aprobar la medida (si logran el apoyo de todas las fuerzas de la investidura) a mediados de 2025. La intención de Yolanda Díaz es que entre en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, igual que sucedió cuando el Gobierno de Felipe González aprobó la reducción de la jornada de las 44 a las 40 horas semanales. “Si ven el debate que hubo en el año 83, [...] verán que entró en vigor al día siguiente de su publicación”, ha defendido Díaz.