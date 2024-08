Un agente de la Policía Nacional explica el tipo de casa predilecta de los okupas: "No son tontos"

Más preocupación que okupación. Los ciudadanos españoles son los segundos de la Unión Europea más preocupados por sufrir robos en sus casas o que se las ocupen, a pesar de ser de los países donde menos casos hay.

Porque las cifras de casos de okupaciones en España siguen cayendo en picado. En 2023, se contabilizaron 15.289 infracciones penales relacionadas con la usurpación o el allanamiento de inmuebles. De hecho, en muchas Comunidades Autonómas, el número de denuncias es prácticamente cero. Pese a ello, sigue siendo una de las preocupaciones de casi el 54% de los españoles, según una reciente encuesta publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Debido a esta situación, el observatorio sectorial DBK de Informa estimaba en un estudio de abril que el número de alarmas instaladas en España finalizó el ejercicio 2023 con una cifra de alrededor de 3,1 millones, lo que supuso un aumento del 5,1% respecto al año anterior, en el que la variación fue del 3%. En torno a un 62% de las alarmas corresponden a clientes residenciales y un 38% para clientes profesionales.

Por tanto, puede decirse que este miedo a que ocupen tu casa es desmesurado. Además, las viviendas que se okupan suelen no estar habitadas o pertenecer a un banco. Es decir, no representan la "morada" habitual de una persona o familia. Esas casas raramente son ocupadas. ¿Y por qué? El policía nacional Eduardo Riego ha explicado el motivo durante su entrevista en el canal de YouTube "The Wild Project".

"Puede haber el caso de inquilinos que dejan de pagar el alquiler mensual y terminan siendo okupas, pero son otro tipo de okupas. Sin embargo, los okupas que intentan entrar en casas abandonadas o de un banco saben que su acción se considera un delito menor y, por lo tanto, no pueden ser detenidos ni se les echa rápidamente", revela el policía.

Ante esta explicación, el entrevistador pregunta al policía si una segunda o tercera residencia se clasifica también como "morada" o no, a lo que el policía nacional responde que sí.

Eso sí, si el propietario de esa segunda o tercera residencia tarda en percatarse de que su vivienda ha sido okupada y estas personas acaban estableciendo allí su hogar, el desalojo podría demorarse varios meses. "Tendríamos que tomar algunas medidas y no sería tan fácil como patear la puerta y sacarlos", señala Riego.