Un alcalde amenaza con llevar a los tribunales a un policía y los vecinos que compartan un post de Facebook criticándole

Jesús Díaz Raboso, alcalde de Villarejo de Salvanés (Madrid), ha anunciado en un comunicado del consistorio que va a denunciar a un policía local y a los ciudadanos que difundan críticas contra él tras un post de Facebook publicado por el funcionario.

"Ya hemos presentado una denuncia formal ante la Guardia Civil por las graves difamaciones y falsedades e incitación al odio, difundidas por este agente a través de las redes sociales, y por los administradores de otros grupos de redes sociales, que han difundido las calumnias, falsedades incitando al oído con la publicación del mismo texto que el agente publicó personalmente", indicaba un comunicado publicado por el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés y en el que el alcalde hablaba en primera persona.

En el mismo escrito, se daban datos personales del policía local, que lleva dos décadas siendo funcionario del municipio, en el que se daba su nombre y apellidos y se informaba a la ciudadanía del municipio de 7.000 personas que tiene abierto "un procedimiento disciplinario como consecuencia de su comportamiento agresivo y amenazante hacia otros funcionarios del Ayuntamiento". Una cuestión que diversas fuentes en el Ayuntamiento niegan y sitúan como origen a un altercado entre una funcionaria y el alcalde en el que el agente medió.

"Hoy al terminar mi servicio he tenido que acudir al servicio de urgencias, donde han tenido que administrarme dos tranquilizantes y me han derivado a mi medico de cabecera para valorar una baja médica por ansiedad", indicaba en un post de Facebook el agente local. "Estoy en casa ahora, drogado e incapaz de controlar las lágrimas que acuden a mis ojos mientras me sincero, mas vulnerable de lo que recuerdo haber estado nunca antes, y asustado", añadía en el post de Facebook.

"Creedme cuando os digo que nunca, y nunca es nunca, ha estado peor el municipio, el Ayuntamiento, el capital humano que en él existía, los recursos municipales, el sentir de la gente, que en el momento actual. ¿Motivos?, depende, si preguntáis al máximo responsable del Gobierno municipal, El Sr Alcalde, después de la, en mi opinión inevitable y no por ello menos insultante verborrea incontrolada con la que acostumbra a marear al pobre que se atreva a hacer de su interlocutor, dirá que si habilitados, que si alta función de dirigir el consistorio y que si patatas, la culpa será de los demás, pero no, no hay mas que un responsable del lamentable estado en el que se encuentra todo lo relativo a Villarejo en lo que a Gestión pública, gestión de recursos y del capital humano se refiere", explicaba este funcionario en sus redes sociales avisando de que iba a comenzar "a denunciar públicamente y criticar políticamente todas tas aberraciones" de las que ha sido "testigo directo en cuanto al mal uso de los recursos" que todo los ciudadanos de Villarejo de Salvanés pagan y mantienen.

"Es como la Marbella de Jesús Gil, pero sin talento"

La Asociación de Vecinos de Villarejo de Salvanés califica la situación en conversación con El HuffPost un "circo". "El Ayuntamiento debe mucho dinero, 1.430.000 euros de deuda y el alcalde no lo publica en el portal transparencia. Se deben dineros de premios, a muchas empresas, a reinas, a entrenadores de fútbol... Con el policia se le ha ido la mano", explican sobre lo que denuncian en el municipio.

"Hay presiones a trabajadores del grupo municipal del alcalde. Él estaba en el PP, se pasó a Ciudadanos y gobernó con el PSOE. En las pasadas elecciones se montó un partido y ahí está gobernando en minoría. Incluso concejales han buscado abogados para poner denuncias por hacer sátiras de la situación, es demencial. Por ponerte un ejemplo, se ha construido una capilla en la plaza de toros, construida voluntariamente por los vecinos que no se han justificados los materiales. Se deben 30.000 euros de los toros de las fiestas y ya las empresas no le fían. Es como la Marbella de Jesús Gil, pero sin talento", resumen desde la asociación vecinal del municipio.

"Nos hemos encontrado hasta con trabajadores del Ayuntamiento que estando de vacaciones han recibido un SMS de la Seguridad Social diciendo que estaban de baja para no pagarles y tienen el tema con abogados. Los uniformes municipales llevan un año sin reponerse y ya no tienen ni los vinilos donde pone Villarejo de Salvanés. También hay muchos trabajadores de baja por estrés por lo que se vive en el Ayuntamiento", explican.

Una trabajadora denuncia una situación insostenible tras lo ocurrido con el policía

Tras la denuncia del agente de policía, otra trabajadora del Ayuntamiento también ha denunciado irregularidades y situaciones límite, tal y como señala la asociación. Empezó a trabajar en 2019 en el único puesto con el que cuenta el consistorio como personal de libre designación. "A pesar de no tener ningún tipo de vinculación con el partido ganador de las elecciones locales de 2019, me ofrecen formar parte de su equipo asumiendo unas funciones poco claras desde el principio, pero muy ilusionantes para mi", explica la trabajadora explicando que "tradicionalmente este puesto lo ha ocupado la secretaria de alcadía". No obstante, sus capacidades hacían que su puesto fuera mas adecuado para , la asesoría en Cultura y comunicación. "Desde el principio asumo el trabajo que deberían desempeñar varias personas, con jornadas interminables que en aquel momento estaban alimentadas por una gran motivación y grandes expectativas", explica hasta que llegaron los "problemas personales".

"No hay reuniones regulares, ni un calendario de tareas, ni una estructura de organización. Nada. Y cualquier cuestionamiento, desacuerdo, valoración o aportación parece un ataque personal que genera conflictos, de manera que la ilusión empieza a desinflarse y decido reclamar el complemento salarial que me habían ofrecido por las horas y la cualificación de mi dedicación", explica asegurando que desde ese momento las cosas van a peor "hasta el punto de perder contacto con las personas" que habían hecho posible su contrato y llegando incluso a tener la puerta del despacho en el que trabajaba "cerrada con llave" y excluida de "reuniones" en las que se decidían cosas que competen a su trabajo.

"Decido salir de este infierno en septiembre de 2019 presentándome a un concurso para de 3 plazas de Promoción Cultural. En las bases de selección se especificaban los requerimientos y su puntuación. Y aunque yo obtengo la mayor puntuación, siguiendo el criterio de premiar a unos y castigar a otros, no se hace la baremación de puntos y a mí se me contrata por un tercio de las horas de trabajo que se conceden al compañero más favorecido", explica.

"Además del aislamiento y los ataques personales, también han empeorado las condiciones laborales. Y lo que en las bases del concurso se especificaba como fijo discontinuo abarcando la contratación de octubre a junio ha pasado a ser un contrato temporal por exigencias del Equipo de Intervención debido a lo que ellos definen como graves irregularidades en todo el proceso. Así que desde el 30 de junio ya no formo parte de la plantilla. Y -sinceramente- estoy deseando poder bajarme de este barco…como muchas otras personas preparadas y probadamente valiosas ya hicieron antes", explica.

"Después de contactar y reclamar por todas las vías posibles, a estas alturas de verano aún no he conseguido que regularicen la liquidación de ese cambio de contrato, ni que me devuelvan los días de vacaciones que han restado erróneamente de mi finiquito. Y los responsables de todo esto no están de baja. Simplemente, dedican su tiempo a premiar a los palmeros y a castigar al resto con el bastón de mando y los perros de presa" denuncia.

El HuffPost se ha puesto en contacto tanto con el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés como con el alcalde del municipio por varias vías, pero al momento de la publicación de esta información no se ha obtenido respuesta.