Un alcalde denuncia un grafiti homófobo que le desea la muerte: "Sí, soy maricón. Sí, soy del PP"

El alcalde de El Carpio (Córdoba), Carlos Peláez, ha denunciado la aparición de un grafiti homófobo en la placa de un edificio municipal, en el que se le desea la muerte y ha adelantado que lo va a denunciar ante el juzgado.

En una publicación de su perfil de Instagram, el regidor municipal ha manifestado que es homosexual y del PP y se ha dirigido a los autores de la pintada advirtiéndoles de que no le conocen si creen que le van a asustar, cambiar su forma de ser, o afectarle. Además, ha relatado que es la segunda vez que le sucede lo mismo.

El grafiti, dibujado en una de las placas del Punto Vuela Guadalinfo de El Carpio, dice "Muérete maricón PP", ante lo que Peláez ha escrito en Instagram que "desear la muerte es algo muy fuerte. "Yo no me voy a morir, voy a seguir haciendo lo que hago, ser alcalde de mi pueblo", ha subrayado.

"Muesrto en espíritu están los que han hecho esto, porque hay que estar amargado en esta vida, se puede discrepar, se puede discutir, forma parte de la vida política, pero desear la muerte es de ser una mala persona y yo no lo soy por lo que no os deseo la muerte aunque vosotros me la deseéis", ha señalado en la red social.

Al mismo tiempo, ha referido que "precisamente ayer, no sé si será por eso" se aprobó por unanimidad de todos los grupos incluir a El Carpio en la red de municipios orgullosos, precisamente porque "aunque parezca mentira aún hay energúmenos, cazurros, animales que creen que pueden acosar a las personas por su condición sexual".

Dirigentes del PP han salido en defensa del alcalde de El Carpio, una población de 4.327 habitantes, según el padrón de 2023, situada a unos treinta kilómetros al Este de Córdoba.

En su cuenta de X, el presidente del partido en Córdoba y delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, ha condenado "rotundamente" el ataque sufrido por el alcalde y le ha transmitido el apoyo de sus compañeros del PP cordobés.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha afirmado en un comunicado que "se equivocan los que insultan y amenazan o son cómplices de algún tipo de discriminación u hostilidad por la orientación sexual" y ha calificado la pintada como "la expresión más cruel del ser humano".

Desde el PP en Andalucía, su secretario general, Antonio Repullo, ha mandado "todo nuestro apoyo a Carlos", ante "los ataques que ha recibido".