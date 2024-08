Un periodista le calla la boca a Alvise tras pedir su detención: "Ya me identifico yo"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se encuentra actualmente en paradero desconocido después de que haya reaparecido brevemente en España este jueves tras casi siete años fugado de la Justicia.

Tres minutos antes de las nueve de la mañana, tal como había prometido en la víspera, Puigdemont se ha dejado ver andando por la calle Trafalgar, acompañado por el presidente del Parlament, Josep Rull, y otros líderes de su partido como Jordi Turull, Laura Borràs o Artur Mas. Después, abriéndose paso entre sus seguidores, ha llegado hasta el escenario del acto convocado por el Consell de la República en el Arco del Triunfo para pronunciar un discurso breve de unos cinco minutos ante 3.500 seguidores.

La intención inicial era que Puigdemont se dirigiera después hacia el Parlament con la intención de participar en la sesión de investidura de Salvador Illa, aunque antes sería detenido. Sin embargo, tras dar su discurso, ha conseguido burlar a los Mossos d'Esquadra al salir de la zona en un vehículo facilitado por un miembro del cuerpo. Y, desde entonces, nada se sabe sobre él.

La nueva fuga de Puigdemont ha provocado reacciones muy críticas de PP y Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien acusan de haber facilitado "el nuevo teatrillo" del líder independentista. "Puigdemont pretendía sacar a Cataluña del Estado y al final Sánchez ha sacado el Estado de Cataluña. El espectáculo delirante de hoy lo demuestra. La indignidad es del Gobierno, pero no de España ni de los españoles", ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la red social X.

El propagador de bulos, Alvise Pérez, también ha aprovechado el difícil momento para dar diferentes informaciones sobre esta huida. En una de sus publicaciones de Telegram, ha pedido el arresto de las teóricas personas que le habrían ayudado en su fuga. Con la mala suerte, eso sí, de que ha señalado a un periodista de "La Razón" que, obviamente, se encontraba trabajando y nada tiene que ver con el expresidente de la Generalitat.

Tras ver la publicación, el periodista le ha contestado así desde su cuenta oficial en X: "No es mi mejor foto, pero ya me identifico yo, Alvise. Soy periodista y cubro la política catalana para La Razón. Por suerte, en este país no hay que hacer lo que digas tú. Eres un agitador, y sumamente peligroso para la democracia".

La respuesta de Àlex Cárcel ha sumado centenares de retuits en apenas unos minutos.