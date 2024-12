Un pueblo de Madrid, al límite: sin recogida de basuras y sin efectivos de Policía

Sin apenas recogida de basuras y sin Policía Local por las tardes por falta de personal. Villarejo de Salvanés vuelve a vivir un nuevo episodio protagonizado por la gestión municipal.

La Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Madrid, encargada de gestionar servicios de basura en varios municipios de esta zona geográfica de la región publicaba este 2 de diciembre un comunicado en el que informaba que debido a una deuda de 626.691,65 euros tras llevar dos años sin pagar la cuota al organismo.

Así, hasta que se pague la deuda íntegra, los servicios públicos de recogida de basuras se verán afectados. Tan solo se recogerá una vez a la semana el cubo amarillo de envases y el azul para el cartón y dos veces el del resto de basuras. Tampoco habrá un camión multiusos, servicios de desinfección, desinsectación y desratización ni podrán disponer en el Ayuntamiento de materiales de la Mancomunidad.

Basura en Villarejo de Salvanés

Hace unas semanas, entre el 21 y 27 de dicembre, y con el "consenso de todos los policías del municipio" tampoco se pudo prestar el servicio municipal durante las tardes por falta de efectivos. "Seguimos inmersos en una grave situación laboral", indicaban en un comunicado explicando que, incluso, decidieron renunciar voluntariamente.

"El que no se pueda cubrir el servicio de tarde no es algo nuevo, ya ha sucedido en semanas anteriores, queremos ponerlo en conocimiento para que no piensen que no se les ha atendido porque no hayamos querido, es porque no hay turno de tarde. Si tienen alguna emergencia por favor llamen al 112", indicaban al respecto.

Amenazas con denuncias a quien le critique en Facebook

Jesús Díaz Raboso, alcalde de Villarejo de Salvanés (Madrid) anunciaba el pasado mes de agosto en un comunicado del consistorio que iba a denunciar a un policía local y a los ciudadanos que difundieran críticas contra él tras un post de Facebook publicado por el funcionario.

"Ya hemos presentado una denuncia formal ante la Guardia Civil por las graves difamaciones y falsedades e incitación al odio, difundidas por este agente a través de las redes sociales, y por los administradores de otros grupos de redes sociales, que han difundido las calumnias, falsedades incitando al oído con la publicación del mismo texto que el agente publicó personalmente", indicaba un comunicado publicado por el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés y en el que el alcalde hablaba en primera persona.

En el mismo escrito, se daban datos personales del policía local, que lleva dos décadas siendo funcionario del municipio, en el que se daba su nombre y apellidos y se informaba a la ciudadanía del municipio de 7.000 personas que tiene abierto "un procedimiento disciplinario como consecuencia de su comportamiento agresivo y amenazante hacia otros funcionarios del Ayuntamiento". Una cuestión que diversas fuentes en el Ayuntamiento niegan y sitúan como origen a un altercado entre una funcionaria y el alcalde en el que el agente medió.

"Hoy al terminar mi servicio he tenido que acudir al servicio de urgencias, donde han tenido que administrarme dos tranquilizantes y me han derivado a mi medico de cabecera para valorar una baja médica por ansiedad", indicaba en un post de Facebook el agente local. "Estoy en casa ahora, drogado e incapaz de controlar las lágrimas que acuden a mis ojos mientras me sincero, mas vulnerable de lo que recuerdo haber estado nunca antes, y asustado", añadía en el post de Facebook.

"Creedme cuando os digo que nunca, y nunca es nunca, ha estado peor el municipio, el Ayuntamiento, el capital humano que en él existía, los recursos municipales, el sentir de la gente, que en el momento actual. ¿Motivos?, depende, si preguntáis al máximo responsable del Gobierno municipal, El Sr Alcalde, después de la, en mi opinión inevitable y no por ello menos insultante verborrea incontrolada con la que acostumbra a marear al pobre que se atreva a hacer de su interlocutor, dirá que si habilitados, que si alta función de dirigir el consistorio y que si patatas, la culpa será de los demás, pero no, no hay mas que un responsable del lamentable estado en el que se encuentra todo lo relativo a Villarejo en lo que a Gestión pública, gestión de recursos y del capital humano se refiere", explicaba este funcionario en sus redes sociales avisando de que iba a comenzar "a denunciar públicamente y criticar políticamente todas tas aberraciones" de las que ha sido "testigo directo en cuanto al mal uso de los recursos" que todo los ciudadanos de Villarejo de Salvanés pagan y mantienen.

Este medio trató de ponerse en contacto con el alcalde durante el mes de agosto después de que el programa Mañaneros de TVE se hiera eco de la noticia. Pese a la predisposición inicial mostrada, jamás obtuvo respuesta. Lo mismo ha ocurrido en esta ocasión cuando, a la hora de publicación de esta noticia aún no ha obtenido respuesta.