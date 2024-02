Una diputada del PP pregunta por el 'caso Koldo' y Óscar Puente responde más Óscar Puente que nunca

El 'caso Koldo' sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas en la pandemia ha protagonizado este miércoles buena parte de la sesión de control en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hasta otros cuatro ministros de su Ejecutivo se han visto obligados a responder por esta trama bajo investigación que ha llevado a José Luis Ábalos a ser expulsado del PSOE y a formar parte del grupo mixto.

Una de las intervenciones más esperadas era la del ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente. Y no ha decepcionado. La diputada del PP Ester Muñoz le ha señalado en su pregunta que él "forma parte de un gobierno en el que anida una trama de corrupción que sacó tajada en lo peor de la pandemia" "Una trama cuya zona cero es su ministerio, donde se captaba a los vendedores y a los compradores. Todos sabemos que a usted no le pusieron para ser ministro de aviones, barcos y trenes, sino para ser ministro de tramas y para taparlo todo. Tiene a gente a sueldo que está siendo investigada. ¿Va a poner al hermano de Koldo a dirigir la autoría?", ha preguntado Muñoz.

En su réplica, Óscar Puente ha señalado a la dirigente del PP que su intervención "era un búmeran". "Usted sostiene la tesis de que yo debía conocer qué pasaba en el ministerio hace cuatro años. Yo le pregunto con la misma tesis: ¿Cómo es posible que ustedes no supieran lo que hacía su contable durante décadas y eso que les metía sobrecitos debajo de la almohada todos los meses? ¿Cómo es posible que su alcaldesa de Marbella no supiera que su marido y su hijastro se dedicaban al narcotráfico y al blanqueo de capitales? ¿Cómo es posible que su jefe de filas no supiera lo que sabía toda Galicia sobre el personaje con el que desayunaba e iba en yate? Están ustedes para dar muy poquitas lecciones. Desde la época en la que Ana Mato se encontró con un Jaguar en el garaje y no sabía, ustedes han dado un recital de no querer saber", ha respondido Puente.

Además, el ministra de Transportes ha recordado que, según el CIS, la corrupción es hoy la 18ª preocupación principal de los españoles, mientras que cuando gobernaba el PP era la primera. "La garantía de que eso no vuelva a pasar es que ustedes no vuelvan al Gobierno", ha dicho. Y ha añadido: "Una organización criminal es aquella que cuando se detecta un caso de corrupción en su seno, en lugar de poner las pruebas al servicio de la Justicia las rompen a martillazos".