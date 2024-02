Sánchez, a Feijóo tras sus ataques por el 'caso Koldo': "Usted es presidente del PP por tapar la corrupción de Ayuso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "de ser presidente del PP por tapar y tolerar la corrupción de Ayuso". En la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras estallar el 'caso Koldo', que ha llevado al exministro José Luis Ábalos al grupo mixto del hemiciclo tras ser expulsado del partido, el líder socialista ha dicho que "causa sonrojo" que el PP esté intentando "sacar tajada política" de este caso de corrupción: "Para ser creíble en su papel de Torquemada debería tener usted otro currículum ".

Feijóo, muy duro en su intervención, ha acusado al presidente del Gobierno de conocer la trama de la compra de mascarillas y que cesó a Ábalos como ministro en 2021 por este motivo. "No nos engañe, su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. (Este caso) surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera. Usted y su partido lleva días diciendo que la sombra para todo del ministro para todo no era nadie en el PSOE, no era nadie en el Gobierno y actuaba por su cuenta. Deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días", ha señalado el líder del PP. Además, Feijóo ha asegurado que "la caída en desgracia de Ábalos" no protege a Sánchez, sino que "le desnuda" y que es él quien no "acaba de fiarse de Ábalos, porque le conoce".

Ante estos ataques, Sánchez ha dicho que su Gobierno es "implacable con la corrupción, colaborando con la Justicia y creando una comisión de investigación en este parlamento". Para el presidente del Gobierno, todo lo contrario a lo que hace el PP. "Nosotros llegamos al Gobierno para desterrar la corrupción y usted ha llegado al frente del PP para taparla. ¿Por qué cayó el señor Casado? Casado calló por denunciar una trama de corrupción de Ayuso en Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción", ha concluido el líder socialista.

"Cercados por la corrupción política, moral y económica"

El 'caso Koldo' ha sido protagonista también de otras de las preguntas de la oposición durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Ejecutivo de estar "cercado por la corrupción política, moral y económica" y ha insistido en la idea principal esgrimida minutos antes por Feijóo: Sánchez cesó a Ábalos porque conocía las irregularidad y "se calló". "Complicidad absoluta para quien tenía que haber colaborado con la Justicia del país", ha señalado.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha garantizado que el PSOE y el Gobierno han colaborado con la Justicia desde el primer momento. "Supongo que le sorprenderá, dado los antecedente del PP", ha señalado. El titular de Justicia ha dicho que le "repugna" la corrupción "porque ejercer la política es dar lo mejor de uno mismo para el beneficio de la ciudadanía" y ha pedido que quien sea corrupto "que lo pague, no como ocurría en el pasado con el PP".