Una diputada de Sumar para los pies a Vox y les reprende por mentir en público

La diputada de Sumar, Tesh Sidi, ha parado los pies a los diputados de Vox que se encontraban en la Comisión de Vivienda que se ha celebrado este martes en el Congreso de los Diputados.

Una cita que ha coincidido con varias comisiones y que, como ocurre cuando coinciden varias comisiones, imposibilitado a muchos diputados, en especial a los de los grupos más pequeños, a poder asistir dado que, por ejemplo, en el Grupo Mixto los diputados de cada partido son más pequeños y hace casi imposible el desdoble pidiendo al resto de diputados. Por ello, pedía ser "flexibles" ya que por disponibilidad de la Cámara habían tenido que adelantar un día la comisión.

Una cuestión a la que la presidenta de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana se refería al inicio de la sesión explicando que muchos de los diputados adscritos a estas comisiones estaban ausentes debido a la incompatibilidad.

Sin embargo, el diputado de Vox Ignacio Hoces indicaba en una de sus intervenciones que era "bochornoso" la ausencia de buena parte de los partidos del hemiciclo. "Muchos de ellos se vanaglorian de pedir una vivienda digna y asequibles para los más vulnerables", indicaba asegurando no salir de su asombro por la ausencia justificada de sus compañeros de comisión.

Una cuestión que no pasaba desapercibida por la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, que está integrada dentro de Sumar,

"Mira compañero, me parece una verdadera falta de respeto al resto de compañeros y diputados cuando la presidenta de esta comisión ya comentó al principio de la comisión que hay más comisiones en paralelo. Meterte con el Grupo Mixto o con otras formaciones que no pueden estar hoy en esta comisión para defender las proposiciones no de ley vuestras y del Partido Popular que son prácticamente la misma es una falta de respeto", indicaba visiblemente cabreada.

"Es una falta de respeto a la ciudadanía porque está usted mintiendo a la ciudadanía. Yo estoy en esta comisión pero tendría que estar en la del pacto de Estado contra la violencia de género. Hay otras compañeras que tenían que estar en otras comisiones y que no pueden estar aquí. No mienta usted cuando la presidenta de esta comisión ha explicado que otros compañeros estaban en otras comisiones. Por esa falta de respeto y de esa desinformación los ciudadanos piensan que el resto de diputados no pueden trabajar hoy o no vienen a trabajar por gusto cuando su formación se salta la mitad de los plenos o se van a las 9:05 de la mañana", remataba antes de expresar su voto en contra a una de las propuestas del PP.