Unidas Podemos pide declarar el estado de alarma en Ibiza por la mala situación de la vivienda en la isla 

Unidas Podemos ha solicitado al Gobierno de España que declare el estado de alarma para solucionar la "sangría" que, según critica la formación, vive la isla por el problema de la vivienda. Así lo ha anunciado en un comunicado, donde ha afirmado que ha presentado dos escritos para pedir la intervención del Gobierno central y aplicar la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

El portavoz municipal del grupo, Álvaro de la Fuente, cita el artículo cuatro de la ley, que permite declarar el estado de alarma en una parte del territorio nacional o en todo, siempre y cuando haya "alteraciones graves de la normalidad". Pone de ejemplo el "inhumano desahucio en Can Rova" donde desalojaron a familias enteras, entre las que se encontraban varios menores, y añade que "las autoridades están desbordadas" lo que "afecta de forma directa a los servicios públicos que se proveen a la población".

Además, el hecho de encontrar una alternativa para sus habitantes no es fácil, ya que SantaEulària des Riu es el municipio de más de 25.000 habitantes con el metro cuadrado más caro de España, a 5.194 euros de media, según los datos de la última estadística del valor tasado de la vivienda libre del Ministro de Transportes, por lo que muchos desalojados no tendrán lugar donde vivir tras abandonar el solar.

Por último, el concejal de Unidas Podemos, ha insistido en que "mirar hacia otro lado desde hace demasiados años no hace que se solucione nada, sino que agrava este problema" y ha pedido que se revisen los criterios de vulnerabilidad. "No tiene sentido que trabajadores desahuciados no tengan cobertura por los servicios sociales por razón de renta salarial o el simple hecho de estar cotizando. Hemos de repensar la Ley, así como ajustar criterios y protocolos a esta realidad hoy y aquí" ha concluido.