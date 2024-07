Urgencias colapsadas, cierre de camas y falta de enfermeros: la situación Madrid durante el verano

Satse Madrid ha denunciado este miércoles la falta de profesionales de Enfermería en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) durante la campaña de verano, con varios centros que no están cubriendo las contrataciones que consideran mínimas, a pesar del cierre de camas, y únicamente cubren el 50% de las necesidades esenciales de personal.

En un comunicado, el sindicato de Enfermería ha remarcado que la contratación de enfermeras por parte del Sermas está siendo "muy complicada" ya que la Bolsa de Contratación (lugar de contratación del ámbito público) "está agotada aunque desde la Consejería se siga afirmando que no".

En centros como el Hospital Ramón y Cajal, ejemplifica, no se están cubriendo las contrataciones que consideran mínimas, a pesar de haber cerrado más del 30% de las camas disponibles. "A día 1 de julio, tenemos las Urgencias colapsadas, falta más de un centenar de enfermeros, que hay servicios en los que todavía no han podido sacar la publicación del verano y cada año es más precario. La solución, obviamente, no es ni el cierre de camas ni el doblaje por parte de un personal ya cansado. Por lo que le queremos preguntar a la Consejería qué más necesitan saber para darse cuenta de que esta categoría es deficitaria", ha indicado una portavoz del sindicato en el citado centro hospitalario.

En otros hospitales públicos como La Paz o el Hospital 12 de Octubre, ha apuntado la organización sindical, se ha conseguido cubrir mínimamente las necesidades "pero tienen que recurrir a las enfermeras en plantilla para suplir las reducciones de jornada (enfermeras que solo trabajan parte de su jornada) mediante el doblaje de las que están en plantilla (trabajar más horas fuera de su jornada laboral)".

En otros, además, las enfermeras "se están negando a seguir siendo explotadas" y han rechazado los doblajes. "Hay Servicios de hospitales donde muchas enfermeras se está negando a doblar ya que la situación de estrés y ansiedad que soportan durante la jornada laboral les impide hacerlo", ha resaltado.

Por otra parte, la situación de las enfermeras recién graduadas, a las que antes se recurría para salvar la situación en verano, ha cambiado, explican desde Satse Madrid, que apunta que ahora prefieren descansar tras finalizar su formación universitaria y buscar trabajo en otoño, lo que está repercutiendo en la contratación estival.

"Antes, con el mercado laboral muy complicado y con pocas oportunidades de trabajar se recurría al verano para obtener más currículo, experiencia y ganar algo de dinero. En la actualidad, y sobre todo tras la pandemia, las enfermeras recién graduadas tienen múltiples opciones y aunque los contratos son cortos, también suelen ser recurrentes aunque siguen siendo muy precarios", ha explicado.

La Consejería de Sanidad ha elaborado el plan de contingencia de verano para planificar la cobertura de vacaciones y sustituciones en los distintos hospitales del Sermas y está a la espera de que el Ministerio de Sanidad le facilite la documentación comprometida "donde entre otros asuntos debe de valorar y abordar y aportar soluciones al verano 2024", han indicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Fátima Matute.

En este sentido, para este ejercicio 2024, al igual que en ejercicios anteriores, las autorizaciones de suplencias de vacaciones se han realizado conforme a las solicitudes efectuadas por los centros en base a las necesidades asistenciales existentes, a la actividad a desarrollar en el periodo estival, y al presupuesto.

En función de ello, para el periodo vacacional 2024 se ha autorizado a los centros dependientes de Sermas, en Atención Hospitalaria, Atención Primaria y Summa 112, más de 20.000 mensualidades, de 87 categorías diferentes, de las cuales de Enfermería son más de 7.000.

Así, fuentes de la Consejería han apuntado que en base a ello y teniendo en cuenta las solicitudes de los Centros, se han autorizado las citadas mensualidades. "Cada centro en el ejercicio de sus competencias ha procedido y está procediendo a la contratación oportuna y a la firma de los correspondientes nombramientos para su ejecución", han remarcado.

Desde el sindicato de Enfermería han recalcado que, pese a que la Consejería "se empeñe en indicar que no hay problemas para la contratación durante el verano", la "realidad" es que muchos centros "no están pudiendo cubrir las vacantes requeridas a pesar de haber cerrado cientos de camas hospitalarias", como ocurre en el Hospital Ramón y Cajal.

En este sentido, ha insistido en que la solución pasa por mejorar las condiciones retributivas de las enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas, "igualándolas (al menos) a las que perciben otras Comunidades Autónomas, facilitar las condiciones en las que desarrollan su trabajo (disponer de las enfermeras necesarias y no estar siempre bajo mínimos) y potenciar la conciliación familiar de estas profesionales".

"Madrid, punta de lanza de la recuperación económica, según dice el propio Gobierno regional, es la Comunidad que peor retribuye a enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas, donde el número de profesionales es más elevado por paciente o en la que conciliar la vida familiar y profesional es prácticamente imposible", ha remarcado.

A todo ello se une, ha apostillado, que el nivel de vida en la región "es más elevado que el resto de provincias de nuestro entorno, por lo que muchas enfermeras prefieren trasladarse a regiones limítrofes y mejorar su calidad de vida".