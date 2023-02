Villacís habla de los "buenos fichajes" de Ayuso y no se aguanta la risa tras esta frase sobre Toni Cantó

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha ofrecido una entrevista en el programa de Cuatro Todo es Mentira en la que, entre otras cosas, ha hablado sobre su excompañero en Ciudadanos, Toni Cantó.

Al ser preguntada por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con las que aseguraba que "lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo", la vicealcaldesa madrileña ha evitado echar más leña al fuego y ha reconocido que "no tengo ni idea, sinceramente".

Pero, tras ello, no ha dudado en hablar de algunos de los "fichajes" de la dirigente madrileña. "Bueno, ella se lleva buenos fichajes. Toni Cantó, bueno sí, era compañero mío. Fue un fichaje. No sé si sigue ahí, yo creo que no (risas)", ha señalado, en claro tono irónico y justo antes de reírse.

Pese a que uno de los cómicos del programa de Cuatro ironizaba sobre que ahora el ex de Ciudadanos se dedicaba a lo mismo que ellos, Villacís ha continuado, justificando el que sí le parece un buen fichaje, el de Marta Rivera, la actual consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid: "Es un buen fichaje, porque creo que hace un buen trabajo como consejera de Cultura".

En fin... Pues cada uno hace el tipo de política que quiere. Yo lo respeto e insisto, yo no me voy a bajar el barro. A mí eso no me apetece. Así de simple", ha sentenciado, en referencia a las palabras de Ayuso.

Villacís ofreció una conferencia de prensa este miércoles en la que descarto su fichaje por el Partido Popular y defendió que "no me quedo en Ciudadanos porque nunca me he ido".