Los voluntarios que ayudan en Valencia regresan a sus casas: "Es la foto de una guerra"

Los miles de voluntarios que han partido en la mañana de este viernes hacia el sur del área metropolitana de Valencia para ayudar en los municipios más afectados por esta DANA ya están regresando a sus casas con el pesar del último balance de víctimas, que arroja una cifra provisional de 202 fallecidos en la provincia valenciana.

La vuelta, más allá de deberse a la llegada de la noche, viene motivada por la petición tanto de la Generalitat valenciana como del Ministerio del Interior para que los voluntarios regresen a sus hogares ante el colapso de los accesos a las zonas afectadas.

Varios de esos voluntarios han asegurado en declaraciones a EFE TV que la situación es crítica. Adrián, que ha estado en Sedaví (Valencia), asegura que “es mucho peor de lo que parece en las imágenes. Hasta que no lo ves, no dimensionas la barbaridad de lo que ha ocurrido. Es una locura”.

Algo parecido relatan también Francesc y Julia, que coinciden en que es “la foto de una guerra”. “Hemos llegado a unas fincas con barro hasta las rodillas y hemos sacado cubos y cubos, y cuando ha llegado mucha gente, se ha limpiado en un momento, o sea que lo que hace falta es eso, gente”, destacan.

Ambos cuentan que “aquello es un descontrol”, porque en Sedaví “no hay nada, está todo destrozado” y ahora mismo “la necesidad es abastecerse, porque ropa no querían, pero necesitaban productos de higiene, alimentos y agua”.

“Hay poca intervención de policías o bomberos”

“Es muy duro. Va a ser difícil volver a la normalidad”, reconoce a EFE Estíbaliz, que había emprendido el camino a pie esta mañana junto a Marcos y que explica junto al joven que hay “mucha ayuda ciudadana pero poca intervención de policías o bomberos” para limpiar el barro.

Así, se han centrado en “intentar ayudar a vaciar bajos, a sacar los trastos a la calle y desescombrar para que los vehículos puedan pasar”, aunque comenta que los vecinos de los municipios afectados están “totalmente en shock”, a pesar de que el 80% del trabajo lo están haciendo ellos.

“Están paralizados y había veces que teníamos que ayudarles a organizar, porque querían recuperar álbumes enfangados que son inutilizables, por ejemplo”, explicaron.

Marcos subraya que no se “esperaba” lo que “hay” en esas localidades: “Somos de Alboraya (Valencia) y estamos en una burbuja, porque yo me estoy yendo a trabajar en moto cuando aquí hay gente que no tiene coche y que lo ha perdido todo”.

Convocan este sábado a las 7:00 a los voluntarios para organizar equipos de trabajo

En la tarde de este viernes ha habido un anuncio importante que afecta precisamente a los voluntarios. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, los ha convocado mañana sábado a las 7:00 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para organizar equipos de trabajo y trasladarlos con orden y seguridad por grupos a los puntos donde más lo necesitan los afectados por la DANA.

En un mensaje institucional, Mazón ha explicado que a partir de esa hora estarán los profesionales de la Plataforma del Voluntariado y la Generalitat para que ese recinto, en concreto el Museo Príncipe Felipe, funcione como centro de recepción del voluntariado y canalizar la ayuda que “libre y solidariamente” están ofreciendo los voluntarios al pueblo valenciano.

En la Ciudad de las Artes se organizarán equipos de trabajo y se les trasladará de forma adecuada, con orden y seguridad, por grupos, a los puntos donde más se necesita la colaboración, según ha explicado el presidente.

Mazón ha agradecido a los voluntarios su “grandísimo ejemplo” y “explosión de solidaridad”, y ha dicho que están siendo “una referencia con ese gran movimiento de apoyo a todo lo que se está atravesando en estos momentos”.

Además, el presidente de la Generalitat Valenciana ha resaltado que se les sigue necesitando y se van a habilitar nuevas fórmulas de participación y nuevas formas de canalizar la ayuda para ir acudiendo “a los puntos donde más os necesita el pueblo valenciano”, y ha instado a seguir atendiendo las recomendaciones de las autoridades en materia de emergencia.