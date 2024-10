Vox no se une al minuto de silencio en el parlamento andaluz por el naufragio con 54 muertos en El Hierro

Vox ha decidido este miércoles no unirse al minuto de silencio "improvisado" que el grupo parlamentario Por Andalucía ha llevado a cabo durante el pleno del parlamento andaluz en recuerdo de los más de 54 fallecidos tras el naufragio de un cayuco en El Hierro, una embarcación que volcó el pasado sábado con 84 ocupantes a bordo.

La portavoz de la formación, Inmaculada Nieto, ha aprovechado su intervención en el pleno para rendir este homenaje a las víctimas después de que PP y Vox rechazaran incluirlo formalmente en el orden del día. Todos los consejeros y diputados presentes en la Cámara se han puesto de pie ante el minuto de silencio, menos los integrantes de Vox.

Los diputados de la formación de ultraderecha no se han levantado de sus asientos y en la siguiente intervención a la de Nieto, que correspondía precisamente a Vox, no se ha hecho referencia a su decisión.

Posteriormente, la diputada Maribel Mora, también de Por Andalucía, ha afeado a Vox que hayan decidido no levantarse en el minuto de silencio. Ha sido entonces cuando Jesús Aguirre, presidente de la Cámara y dirigente del PP, le ha recordado que "no era oficial" ese minuto de silencio y que no había sido aprobado por la Mesa.

Por Andalucía ha querido con este gesto recordar a los más de 54 muertos que se registraron después de que el cayuco, que partió de Mauritania con 90 personas a bordo, volcara frente a las costas de El Hierro en la noche del sábado. Se rescató a 27 personas con vida y durante cuatro días se ha buscado por aire y mar al resto.