Yolanda Díaz indica que no sabrá si será candidata en 2027: "No me compete a mí"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que seguirá "siendo de Sumar" a pesar de que ya no forme parte de la dirección y ha descartado que se postule como candidata para las elecciones de 2027: "No me compete a mí".

Así lo ha indicado en una entrevista en La Hora de La 1 donde ha asumido el resultado de las urnas que tan solo dio 3 escaños a Sumar y ha defendido su dimisión. "He hecho algo que es como debe concebirse la política. La cabeza visible tiene que asumir los resultados", indicaba que lo hacía para "asumir el completo" de sus responsabilidades con un proceso que va a ser ratificado este jueves por la tarde.

Así, ha indicado que considera que "hay una enorme desafección ciudadana" y que la abstención del 51% que ha habido en las elecciones europeas "no se siente representada".

"No me compete a mí", indicaba cuando era preguntada sobre si va a ser candidata en 2027. "Deben ser las formaciones políticas las que deben pensar. Voy a trabajar por mi país, voy a trabajar por estabilizar la coalición progresista. Lo que me toca hacer es preservar el gobierno de coalición progresista y voy a estar trabajando para mejorar las condiciones de los trabajadores de este país", indicaba.

"No solamente voy a hacer lo que siempre he hecho en condiciones muy difíciles. No he hecho nada más que cuidar al Gobierno por respeto a la democracia y porque estoy convencida de que el Gobierno de España debe estar más y mejor. Hemos dado pocas buenas noticias", explicaba anunciando que las únicas buenas noticias han sido la subida del SMI de enero y los acuerdos de diálogo social.

"En doce meses llevamos seis procesos electorales y ahora tenemos tiempo para gobernar y hacerlo mejor. Feijóo es la nada, no tiene un proyecto de país. Si tuviera cariño a su país haría propuestas para mejorar la vida de la gente", expresaba pidiendo a Pedro Sánchez empezar a Gobernar.

"Si tengo algo clarísimo es que voy a ser una pieza de estabilidad. No me confundo nunca de adversario y los ministros y ministras de Sumar lo tenemos clarísimo. Somos el alma del Gobierno", resumía anunciando a la vez que a partir del lunes se avanzará en la reducción de la jornada laboral en un acuerdo que va a incluir que las empresas den "en tiempo real" a la inspección de trabajo la hora de fichaje de sus trabajadores y así evitar los fraudes.

"Yo me paso todo el día, excepto con Vox, hablando con un montón de formaciones políticas. Esto es la democracia y prefiero que sea así", indicaba sobre las complicaciones para gobernar.

Paralelamente, ha anunciando que Sumar hará al PSOE este mes una propuesta sobre los Presupuestos Generales del Estado, que van a versar sobre la reducción de la desigualdad en España, la reforma de los cuidados que de prestaciones por hijo a cargo y un avance en los permisos por embarazo de veinte semanas de manera retribuida así como avanzar en la industria.

Sobre este aspecto se ha detenido cargando contra Ford por el ERE anunciado que afecta a más de 1000 trabajadores en Valencia.

"Es una empresa que tiene beneficios elocuentes. Somos el único país de Europa que no tiene regulada las deslocalizaciones. Vamos a hacer una apuesta firme por industrializar España. La ley de industria tiene un arranque preconstitucional con unas pequeñas reformas en los años 90, pero que no está siendo el avance que necesita la industria", indicaba.

Además, señalaba que el Ministerio de Trabajo solo puede ponerse a disposición de la Generalitat Valenciana gobernada por el PP y Vox, dado que es una competencia autonómica. "El ERE de Ford es competencia de la Generalitat Valenciana. Una empresa que tiene beneficios no puede presentar un despido colectivo. La gran lección de la pandemia es cuando dije que no hay que despedir con los ERTE. Fue la mejor decisión pública", indicaba al respecto.