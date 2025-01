Yolanda Díaz responde a Garamendi (CEOE): "Es fácil decirlo cuando cobras 25 veces el SMI al mes"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha censurado las declaraciones de este lunes del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) y ha recalcado que es "fácil" mantener esa postura "cuando cobras 25 veces el SMI al mes".

El presidente de la patronal ha sido preguntado este lunes en una entrevista de TVE si es digno un salario mensual de 1.134 euros, que es la cuantía actual del SMI, a lo que ha respondido con otra pregunta: "¿Tú crees que alguien que tiene un pequeño establecimiento en un pueblo tiene capacidad de pagar 2.000 euros al mes en un bar al que entran cuatro?".

"Lo que hay que hacer es implementar, trabajar en una línea, de hacer un planteamiento mucho más serio de lo que es la economía que tenemos y hacer inversiones en productividad, eso es lo que tenemos que conseguir, y mientras tanto, esto es lo que una empresa puede pagar, porque realmente los que pagan estos salarios son los más débiles. La mayoría de las empresas, las que yo represento, no están en esta línea, esto es así también", ha defendido Garamendi.

Díaz: "Esto sí que no es serio"

El líder de la CEOE ha aclarado que no está diciendo que no se negocie sobre horas o subidas del SMI, "pero lo que no vale es que la política entre, aquí sí que entra a saco, para decir, no, esto es así porque aquí creo que voy a sacar algún voto más".

"Esto sí que no es serio", ha sentenciado la titular de Trabajo a través de un mensaje en su red social X (anteriormente llamada Twitter) en respuesta a las declaraciones del presidente de la patronal en TVE.

Estas declaraciones se producen a solo dos días de que la patronal española reúna a su comité y a su junta directiva previo a la reunión que mantendrá, por la tarde, el Ministerio de Trabajo con sindicatos y empresarios el próximo miércoles en busca de un "acuerdo definitivo" para el incremento de 2025 del salario mínimo interprofesional (SMI), han informado a Europa Press en fuentes de la organización empresarial.

En este encuentro, Trabajo espera que CEOE y Cepyme indiquen cuál es su posición sobre la propuesta que el Gobierno llevó el pasado miércoles a los agentes sociales y que implica una subida del SMI para 2025 del 4,4% del SMI, esto es 50 euros más al mes, hasta situar esta renta mínima, que perciben en torno a 2,5 millones de trabajadores, en 1.184 euros al mes por catorce pagas, frente a los 1.134 euros vigentes en 2024.

"Vamos a ver cómo transcurre la negociación y sobre todo vamos a ver, una vez que la posición de los sindicatos ya es conocida, cuál es la posición de la patronal. Y entonces, en ese entorno, intentaremos llegar a un acuerdo que esperemos que sea de todas las partes implicadas", manifestó Pérez Rey al término de la reunión que celebró con los agentes sociales el pasado miércoles.