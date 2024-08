"Zorra", "puta" o "perra": el acoso de los seguidores del eurodiputado 'Alvise' Pérez a la diputada de Podemos Martina Velarde

“Zorra”, “perra”, “puta”, “a la guillotina esta furcia”, “hay que prenderle fuego”, “que te follen perraca”, “a por ella, ardillas, no más cerdas” o “dirección de esta señora para enseñarle también un te jodes con las manos”. Son solo algunas de las perlas que muchos seguidores del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez escriben desde este martes contra la diputada de Podemos Martina Velarde en el canal de Telegram del líder de Se Acabó la Fiesta.

El señalamiento del eurodiputado contra Velarde comenzó cuando la miembro de Podemos señaló en su cuenta en la red social X que “cuando empecemos a tocar el bolsillo a los seguidores de Alvise y Vito [Quiles] que comparten sus bulos y siguen difamando en el tiempo a pesar de saber que son mentiras, tanto en chats como en redes, igual se piensan compartir su basura”. La diputada de Podemos escribía este mensaje después de que Pérez y Quiles publicaran un bulo sobre un trabajador de Canal Red, acusándole de pedofilia.

El acoso a la diputada de Podemos no se ha quedado en Telegram. Según ella misma ha denunciado, seguidores de 'Alvise' Pérez han acudido también a su cuenta en Instagram para “soltar barbaridades”. Pese a todo, Velarde ha asegurado que con ella “han tocado hueso”. “Os lo digo otra vez, no os tengo miedo, sois unos cobardes, no me duele nada de lo que me digáis, tampoco sobre mi familia, vuestro odio me hace más fuerte, escoria”, ha escrito.

Entre otras cosas y más allá de los habituales comentarios machistas, los seguidores del eurodiputado de ultraderecha han espetado barbaridades como “que tu hermano se haya muerto nos alegra el día, hija de la gran puta” o “el culo de Martina necesita algo duro que no se vende en las ferreterías”.

Pese a que todos estos comentarios son públicos, hace unos días 'Alvise' Pérez defendía que sus seguidores, quienes se hacen llamar “las ardillas”, son “gente de paz, seguridad y prosperidad”.