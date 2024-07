5 artículos comunes en el hogar que deberías lavar al menos una vez al mes

¿Hay alguna sensación más buena que cuando se consigue un hogar limpio de forma correcta? Es poco probable. Muchas personas no limpian correctamente porque (por la razón que sea) se deja muchos elementos del hogar sin limpiar.

Según la revista Fidance, hay algunos lugares que se deben lavar una vez al mes y muchas veces no se hace. Por ejemplo, el primer elemento que han puesto de ejemplo es la lavadora, ya que si no está correctamente limpia, no lavará bien la ropa.

La secadora no se queda atrás. Si no se limpia puede suponer, según cuenta el medio, hasta riesgo de incendio. El filtro de pelusas debe ser lo que se limpie con más frecuencia, y las aberturas de ventilación mínimo una vez.

En grandes ocasiones no se tiene en cuenta, por raro que parezca, los cubos de basura. Son fuentes de olor desagradable en el hogar, sobre todo si no se lavan con frecuencia al menos una vez al mes. Por otro lado, el interior del horno del microondas también puede oler mal si no se lava correctamente.

Lo último que mencionan, que no por ello es menos importante, es el lavavajillas y el filtro que hay en el interior.