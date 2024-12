Acude a un joyero para examinar el anillo de pedida y sale sin novia y con 1.100 euros en el bolsillo

NoventoHeritage, un establecimiento ubicado en Barcelona que se dedica a la compra, venta y tasa de joyas, ha compartido una publicación en TikTok, que ya cuenta con más de 350.000 'me gusta', donde muestra el proceso de su trabajo de tasación.

"Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, venía a ver si me podías trazar este anillo", comienza el cliente en el video. "¿Es una herencia?", le pregunta el profesional. "Bueno, pues, lamentablemente no. Hice una pedida y me dijeron que no", responde. "Vale, vamos a verificar que sea diamante. Sí que lo es, pero siempre es bueno comprobarlo a través de la máquina", afirma el empleado de la tienda mientras comienza la inspección de la joya.

Una vez comprueba que efectivamente se trata de un diamante original, pasa a revisar la autenticidad del oro. "Y ahora, es por protocolo que lo hacemos. Esto es la piedra de toque, que nos sirve para verificar que en efecto es oro blanco... y en efecto es oro blanco. Si no fuese oro blanco, se diluiría, no quedaría la marca", añade.

Después, el experto consulta el tamaño del diamante a través de su diámetro. "Y ahora vamos a ver de qué medidas hablamos de diamante. Para hacer el cálculo del diamante utilizamos una fórmula donde cogemos el diámetro de diferentes lados, porque no siempre los diamantes son regulares, a veces hay un diámetro que varía un poquito", explica. Otra cuestión principal es el número de quilates que tiene. "Y ahora la altura de la culata, porque lo que yo voy a obtener es el quilataje, el quilataje es peso, no es diámetro realmente, pues son 0,79 puntos, o sea 0,79 quilates, casi 0,80", subraya.

Finalmente, el tiktoker muestra cuanto costaría una joya de estas características. "Y ahora vamos a ver aquí cuánto cuesta un diamante de 0,80... Este sería el coste actual que a mí me supondría un diamante como el tuyo, y aparte hay que calcular cuánto metal tenemos en la montura, pues podríamos ofrecerte esto: 1.071 euros, 1.080 euros", afirma.

"Puedo llegar a 1.100, no hay compromiso alguno y la valoración es totalmente gratuita, o sea, no te sientas obligado en absoluto", concluye el experto, que acaba cerrando el negocio en ese precio y quedándose con el anillo (y el diamante) que inicialmente iba a ser para la boda.