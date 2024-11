El acusado de iniciar la agresión a Samuel Luiz: "Quiero pedir perdón a la familia, esto empezó por mi culpa"

Diego M.M., uno de los cinco acusados por la paliza mortal a Samuel Luiz y al que acusaciones y testigos situaron como la persona que comenzó la agresión en la madrugada del 3 de julio de 2021, en el paseo marítimo coruñés, ha reconocido haberlo hecho. "La imagen que tengo es estar golpeando a Samuel", ha manifestado.

"Quiero pedir perdón a la familia, esto empezó por mi culpa", ha dicho en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña, con Tribunal del Jurado y al optar por declarar al término de las testificales y periciales.

Para él, las acusaciones piden 25 años de prisión por un delito de asesinato, con agravante de discriminación por la orientación sexual de la víctima. Y es que algunas de las personas que testificaron apuntaron a que oyeron insultos de 'maricón' y 'te voy a matar' al creer que la víctima le estaba grabando cuando estaba haciendo una videollamada.

"Vi una pareja grabando y la última imagen que tengo es estar golpeando a Samuel, no sé si patadas y puñetazos"

En su declaración, únicamente ante su abogado, ha afirmado que bebió "casi una botella entera" aunque ha dicho que no recordaba ni el motivo por el que le habían echado del pub en el que estaba.

"Al salir, vi una pareja grabando y la última imagen que tengo es estar golpeando a Samuel, no sé si patadas y puñetazos, no tengo nada continuo", ha explicado sobre sus recuerdos y sin poder concretar mucho más en una declaración que apenas duró diez minutos.

"Estaba asustado, pero no me acuerdo ni qué borré [del móvil]"

"Se formó un tumulto de mucha gente y solo escuchaba ruido, no puedo decir si hice algo más o no", ha aseverado Montaña, con lágrimas en algún momento. También ha dicho recordar que Catherine, su entonces novia y que como a él le piden 25 años de prisión de cárcel, le decía "algo", sin poder concretar "qué le dijo".

"Mucha gente a mi alrededor", ha sentenciado sobre otro de los momentos durante el trayecto del paseo marítimo donde, según las acusaciones, continuó la agresión en varios puntos del mismo. "Tengo una imagen que jamás me quitaré de la cabeza, el cuerpo de Samuel a mi lado derecho con el cuerpo boca arriba", ha recalcado ya sobre el momento en el que la víctima cayó desplomado y en un trayecto en el que dos senegaleses trataron de auxiliarlo, sin éxito.

Ya sobre lo que hizo en los días posteriores, ha confirmado que borró información de su teléfono. "Porque estaba asustado, pero no me acuerdo ni qué borré", ha añadido a preguntas de su letrado tras concretar que se enteró de la muerte del joven por la prensa. "Soy el primero que quiero que se sepa la verdad, que se sepa todo", ha señalado en un relato en el que ha incidido en varias ocasiones en que no se acordaba de los hechos.

Todo ello en una declaración que ha sido la más corta de los tres acusados que lo hicieron este miércoles. "Quiero pedir perdón a la familia, esto empezó todo por mi culpa, si yo no empezara a esto, nada habría pasado, estaría vivo, quiero pedir perdón a la familia y a todo el mundo", ha expuesto al término de su declaración.